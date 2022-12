En un día de furia para el blue el BCRA compró US$ 147 millones

El mercado cambiario informal tuvo este martes una jornada muy caliente, con una suba de $10 pesos en un día y $ 16 en sólo dos rondas, pero pese a ello el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró hacerse de US$ 147 millones, que pasaron a engrosar las reservas internacionales.

No es un dato menor a sólo cuatro días hábiles de que cierre el año. De acuerdo al programa de Facilidades Extendidas, firmado el 25 de marzo pasado con el Fondo Monetario Internacional las reservas internacionales deben incrementarse este año en US$ 4800 millones, una meta que con seguridad se va a cumplir, aunque empujado por una salida creativa del equipo económico: el dólar soja en septiembre y su versión recargada en diciembre o dólar soja 2.

Según fuentes del mercado este martes se operó un volumen en el segmento de contado de US$ 504,252 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) US$ 2 millones y en el Rofex US$ 721 millones.

En lo que va de diciembre acumula compras por US$ 1062 millones. El quiebre de los mil millones de dólares mensuales se logró tras el resultado de este martes 27, que fue el segundo mayor volumen en lo que va del mes. Las reservas internacionales se ubican en US$ 43.651 millones.

Un dato relevante es que el dólar soja aportó hoy US$ 222,660 millones, una mejora relevante a los US$ 64,7 millones o algo más que habían liquidado el lunes los exportadores.

Por su parte, el dólar oficial terminó en $ 174,5 para la compra y $ 182,5 tipo vendedor. En cuanto al dólar mayorista cerró la jornada en $ 175,85/176,05 por unidad, treinta y dos centavos arriba del cierre de ayer.