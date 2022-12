En el arranque de la semana, el Banco Central compró US$ 23 millones

Siguiendo con la política de acumulación de reservas impulsada por el dólar soja 2, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la jornada con compras netas por US$ 23 millones en el mercado.

Fue en una jornada en la que el dólar blue trepó hasta los $346 al cierre, sumando seis pesos en la jornada.

El aporte de los exportadores de soja llegó a US$ 38,752 millones, un volumen bajo pero que, de todas maneras, fue determinante para lograr un resultado positivo y acumular reservas.

Según datos de mercado el volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 188,081 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se operaron US$ 10,2 millones y en el Rofex US$ 449 millones.

Con el dato de este lunes, la primera jornada hábil de la última semana del año, en lo que va de diciembre el Banco Central acumula compras por US$ 915 millones.

La esperanza está en lo que pueda aportar el dólar soja 2, que aún está lejos de alcanzar el volumen esperado por el Gobierno. De acuerdo a cifras de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), desde el arranque de la nueva versión del dólar soja se liquidaron US$ 2400 millones, aún lejos de US$ 3000 millones de piso que pronosticaban en el Ministerio de Economía.

No es poco, pero casi con seguridad que al ritmo actual no logrará quebrar la barrera de los US$ 3000 millones. Además, esos dólares que se liquidaron ahora, faltarán en los meses de enero y febrero, por lo que el saldo termina siendo neutro.

El dólar soja es un incentivo del Gobierno a los exportadores, reconociéndoles $230 por unidad, por encima del dólar oficial, que hoy terminó la jornada a $182,50.