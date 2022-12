Dólar soja 2: ¿cuántos millones liquidaron los agroexportadores?

La liquidación de divisas por parte del sector agroexportador alcanzó los US$ 3.654 millones desde la entrada en vigencia del Programa de Incremento Exportador II (PIE II), informó la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).



Entre el 28 de noviembre y el 23 de diciembre inclusive, la agroexportación compró cinco millones de toneladas de soja, indicó Ciara-CEC en un comunicado, al mismo tiempo que sostuvo que "el precio al productor se ha elevado a niveles excepcionalmente altos permitiendo una mejora sustancial de sus ingresos para aquellos que decidieron vender durante la vigencia del PIE".



Al respecto, el presidente de la cámara empresaria consideró que “se ha superado la meta de los 3.000 millones de ingresos del complejo cerealero oleaginoso, restando una semana de actividades".



Se refirió así al compromiso del sector con el Ministerio de Economía de superar los US$ 3.000 millones liquidados, a cambio de un tipo de cambio diferencial de $230 por dólar para el complejo sojero hasta el 30 de diciembre.



Del total, los ingresos por soja únicamente alcanzaron los US$ 2.400 millones.



"Si bien el mes ha tenido menos días laborables, el mercado de soja ha reaccionado y demuestra nuevamente que si le dan condiciones de tipo de cambio o de baja de retenciones puede reaccionar y transformarse en uno de los motores de la economía argentina”, agregó.



Por último, Idígoras dijo que “esta medida temporal muestra a toda la política argentina que se debe trabajar en la reducción de la alta carga tributaria en forma permanente para la cadena de soja, así como en la unificación del tipo de cambio”.