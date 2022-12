El Banco Central sumó hoy US$ 52 millones a las reservas

El Banco Central volvió a sumar este miércoles US$ 52 millones, a partir de un resultado positivo en las operaciones cambiarias del día de que el martes, decretado feriado por el Gobierno nacional por los festejos por la llagada al país de los campeones del mundo de fútbol, terminara con ventas netas por US$ 31 millones.

De acuerdo a la información de mercado, el dólar soja aportó hoy US$ 154.028.000.

En este contexto, se destaca que el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 476,6 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) US$ 23,06 millones y en el Rofex US$ 572 millones.

En lo que va de esta semana, el tipo de cambio mayorista trepó $ 1,58, aunque tomando el mismo período de la semana pasada había aumentado $ 2,15.

En cuanto al dólar mayorista cerró a $ 174,08/174,28 por unidad, treinta y cinco centavos arriba del cierre de ayer.