Bono de $24 mil a privados: qué efecto tendrá en la economía mendocina

Este fin de semana el Gobierno nacional oficializó el bono de $24.000 por medio del decreto 841/ 2022 y despertó la furia del empresario nacional ya que consideraron que debieron ser consultados antes de implementar la medida. Desde el Ejecutivo indicaron que la decisión busca reparar el poder adquisitivo de los argentinos, pero el sector privado difiere con esta posición.

A partir de esta situación, el analista económico-político y columnista de MDZ Radio, Juan Manuel Gispert, profundizó sobre el impacto que tendrá la implementación de la asignación no remunerativa por única vez en la economía nacional.

También explicó por qué se diferencia de la postura del empresariado. “Disiento del empresariado porque pasan dos fenómenos: primero porque el principal vector de desarrollo del comercio es el poder adquisitivo del salario y éste se ha empobrecido en el último tiempo. Esto explica la caída interanual de las ventas, que se vio cuando se disparó la inflación y el consumo cayó a mediado de año", describió.

Además, agregó que el segundo punto que influye sobre su posicionamiento es que los trabajadores han sufrido las consecuencias de la incertidumbre por la inflación del país. "En medio de las paritarias, el factor de la incertidumbre ha generado pérdidas de muchos ítems no remunerativos y eso repercute a la hora del cálculo del aguinaldo. A modo de ejemplo, un trabajador comercial que cobró en noviembre $135 mil pesos en promedio, su aguinaldo, se calcula sobre 80 mil pesos porque tiene 50 mil pesos en ítems no remunerativos", remarcó.

Tomando estos dos conceptos, el analista expresó que “este bono de alguna manera funciona para compensar esos ítems no remunerativos que quedaron en los bonos de sueldo y ayudar a mejorar el requisito de salario”.

“Si estamos diciendo que el límite de la pobreza de Mendoza es de $132.635,53 y este bono será cobrado por gente que gana menos de 185.000, es hecho que la plata será destinada al consumo. Más cuando el 80% de la economía nacional y de las provincias depende del mercado interno”, apuntó.

Por último, Juan Manuel Gispert sostuvo que “el pago del bono de fin de año todavía no ha sido pagado por las empresas, producto de la incertidumbre”. “He consultado en los sindicatos y todavía no me han dado precisiones del pago. Por eso, el bono no impactará en las ventas navideñas, probablemente”, concluyó.