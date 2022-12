Mundial 2022: quiénes pueden ser los mayores perjudicados por el feriado

En las últimas horas del lunes el Gobierno nacional decidió declarar feriado nacional este martes a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo de que los argentinos puedan celebrar junto con la Selección su triunfo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense ya descartado el paso por el Obelisco.

Ante esto el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, analizó cómo esta medida puede afectar económicamente a la Argentina, teniendo en cuenta también que muchas provincias no decidieron acatar.

El especialista se refirió al comunicado de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), en el que se manifiestan en contra de esta iniciativa, haciendo énfasis en cómo puede perjudicar las ventas de las pequeñas y medianas empresas comerciales.

Destacamos la importancia del título de la selección argentina, pero manifiestamos nuestro malestar ante la decisión del Gobierno de decretar feriado nacional. “Estamos a cuatro días de la Navidad, y un feriado perjudica las ventas de las pymes comerciales”, dijo @AlfredoGZChaco — CAME (@redcame) December 20, 2022

También dijo que “en este país, como estamos, a un comercio que puede vender hoy lo que no vendió en el año, salvar un poco y entre otras cosas, pagar el bono que dictaminó el Gobierno, no se le puede prohibir trabajar. Si lo hace le tiene que pagar el doble a sus empleados. Éste es el punto. No tiene nada que ver con festejar o no” argumentó.

Pero en paralelo, destacó que no se puede obligar a trabajar a alguien si lo hace en la Ciudad de Buenos Aires, ya que será una ‘ciudad tomada’. “Tenemos que tener en cuenta que podemos llegar a ver la movilización más grande de la historia argentina”, agregó.

En este sentido, destacó que esta situación no ocurre en otras provincias, “tuvieron tiempo de preparar esto. Otra vez se muestra un país improvisado. El Presidente no le consultó a los gobernadores”.

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, fue uno de los gobernadores que no acató el feriado y llamó a los mendocinos "a trabajar".

“La gente que tiene un comercio, que está tratando de cerrar el año también se puede ver perjudicada. Hay gente que se turna para comprar los regalos de Navidad. El viernes hay asueto administrativo también. Si el privado hace ir a sus empleados a trabajar tiene que pagarle el doble a cada uno. Los dueños de comercios pueden abrir tranquilamente si lo desean y atender ellos mismos” agregó.

Lo que no se está mirando

El especialista aseguró que en estos días hubo una depreciación del tipo de cambio y suba del dólar.

El especialista advirtió que hay que tener en cuenta que está subiendo el dólar, sobre todo el contado con liqui (CCL) y el MEP "esto no debería suceder. Otra cuestión importante es que viene lenta la liquidación del dólar soja, viene a un ritmo de 50 millones de dólares diarios, en esta altura tendría que estar en 100 millones”, cerró.