Mendoza apunta a que el sector vitivinícola vuelva a ser el motor del desarrollo de la provincia

El Foro Vitivinícola se desarrolló este viernes en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza. El ministro Vaquié fue parte del encuentro y resaltó la importancia del trabajo que viene realizando la provincia para apoyar la actividad en un contexto macroeconómico desfavorable. El funcionario remarcó que confía en que el sector vitivinícola vuelva a ser el "motor del desarrollo" de la provincia y planteó la necesidad de "agudizar el ingenio, mejorar el diálogo y generar mecanismos" para mejorar su situación.

El titular de la cartera económica provincial, Enrique Vaquié, en representación del gobernador Rodolfo Suarez, dijo: “Estamos en un contexto mundial complejo y más aún el nacional, donde las provincias tenemos pocos instrumentos en relación a los que están en manos del Gobierno nacional y por desgracia llevamos muchos años sin que esos instrumentos sean bien aplicados y ante eso, los argentinos nos las rebuscamos para inventar siempre algo nuevo”.

“Ya estábamos acostumbrados a que cuando la inflación se escapa, el valor del tipo de cambio oficial se use como ancla para que la inflación no sea aún superior y es una constante en nuestra historia hasta hoy, que no es la excepción comparada con el inicio del Gobierno de Fernández el tipo de cambio oficial está 30% por debajo. A esto se sumó un nuevo invento como lo es la casi prohibición para importar que tienen todos los sectores productivos de la provincia”, reforzó Vaquié.

Ante esta situación, el funcionario recordó la importancia de contar con herramientas claras como lo son el Mendoza Activa, recientemente aprobada su cuarta edición en la Legislatura mendocina, y de los programas de fomento al empleo Enlace y Enlazados. También, hizo referencia al programa creado para dar respuesta a los daños ocasionados por las últimas contingencias climáticas en cultivos de todo el territorio local.

“Intentamos que con los instrumentos que tenemos, ustedes potencien su competitividad como sector global y todos aquellos sectores productivos que se ven beneficiados cuando a la vitivinicultura le va bien, como lo puede ser el turismo y la gastronomía por ejemplo”, destacó.

“Los impuestos a los Ingresos Brutos han bajado considerablemente en 2021 y van a seguir bajando en 2023. Sumado a ello, otro de los puntos fuertes de la gestión del gobernador Suarez fue el reducir la deuda pública. Comenzó su gestión con 1224 millones de dólares de deuda y, según los datos obtenidos al mes de septiembre, esa cifra descendió a USD980 millones. Con esta tendencia, cuando el Gobernador concluya con su mandato, se estima una reducción de la deuda pública que ronde el 30%. Esto se traduce, concretamente, en que el próximo gobernador contará con unos 300 millones de dólares más en la caja para destinarlo a políticas públicas o bien seguir reduciendo impuestos”, comentó.

Mendoza Activa, Enlace y Enlazados

El ministro Vaquié aprovechó el espacio para hacer un repaso sobre los resultados obtenidos en el marco del Programa de Fomento a la Inversión Privada Mendoza Activa. En este sentido, el funcionario resaltó que desde el sector vitivinícola se generaron más de 1573 proyectos de inversión con montos que ascienden a los 1345 millones de pesos. De este monto, la provincia subsidió 5004 millones de pesos para esos proyectos.

“Lo propio ocurrió con los programas de fomento al empleo privado. La provincia de Mendoza paga el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil por un periodo de 7 a 12 meses, dependiendo del caso. Esta herramienta la pusimos en marcha en agosto de 2021 y ya hemos superado las 11300 mendocinos y mendocinas que han logrado obtener un trabajo en blanco a través de este programa. El sector vitivinícola ha hecho uso de esta herramienta incorporando mano de obra, sobre todo en las actividades vinculadas con el turismo. En total son 543 las personas que consiguieron trabajo en este sector al momento”.

“Espero que algún día las dificultados macroeconómicas terminen y confiamos en que este sector vuelva a ser el motor del desarrollo de Mendoza. Mientras tanto, tenemos que agudizar el ingenio, mejorar el diálogo y generar mecanismos para que nos vaya mejor. A esto apuntamos y es para ello que hoy estamos aquí”, cerró Vaquié.