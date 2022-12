Mercados en EE.UU.: la dura política de la Fed ahuyenta inversores por temor a la recesión

Los índices bursátiles en Estados Unidos caen este lunes, impulsando bajas importantes en las acciones de Tesla y otras compañías de gran capitalización, continuando la tendencia que ya se había visto la semana pasada, con inversores que desarmaban posiciones ante el temor de que la campaña de endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) hundiera a la economía en una recesión, informó Reuters.

De acuerdo a información del mercado los principales índices de referencia en la plaza americana mostraron tendencia bajista ante las ventas que tuvieron lugar en diciembre, transitando hacia una de sus peores caídas anuales desde la crisis financiera de 2008. Eso responde en especial a la política agresiva de la Fed al través del hilo de subas de las tasas de interés, que hacen crecer los temores a una recesión, en un contexto de indicadores económicos mixtos.

Este lunes se registraron bajar en el S&P 500, el Nasdaq de acciones tecnológicas y el índice industrial Dow Jones, marcando una jornada de retroceso generalizado.

El S&P 500 y el índice tecnológico Nasdaq retrocedieron cerca del 2% cada uno la última semana, luego de que Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal anunciara una nueva suba de la tasa de interés de referencia, que es el bono del Tesoro a 10 años, unos 50 puntos porcentuales adicionales, para llevar la tasa en 4,25% y 4,50% anual.

Números en rojo

Por su parte, el índice industrial Dow Jones ha caído 76,26 puntos o 0,23% hasta tocar 32.844,20, mientras que el S&P 500 retrocedió 23.98 puntos o 0,62%, llegando a 38.28,38, en tanto que el índice compuesto Nasdaq bajó 133,19 puntos o 1,24%, a 10.572,22.

Pero lo que más preocupó en el mercado fue que el propio Powell anticipó que la Fed, el banco central de Estados Unidos, proyecta nuevas subas de la tasa de interés, que podrían llevarla a tasas por encima del 5% en 2023, "un nivel que no visto desde 2007".

Jerome Powell, titular de la Reserva Federal.

Este lunes se vieron caídas en las acciones de Apple Inc, Microsoft Corp, y Amazon.com Inc. cayeron 1%, hundidas por la suba de los bonos y rendimientos del Tesoro. También cayó Tesla Inc. con bajas de 1,6%. Fue el reflejo de una encuesta en Twitter exhibiendo una mayoría de usuarios votando para que Elon Musk renuncie como director ejecutivo de la red social.

"Hay una negatividad residual de los comentarios más agresivos de la Fed, preocupaciones sobre dónde van a terminar las tasas de interés el próximo año y qué va a hacer eso con las valoraciones", Michael James, vicepresidente senior de negociación de acciones institucionales de Wedbush Securitie, señaló Reuters.