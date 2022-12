Durísimo comunicado del sector empresarial por el feriado nacional

El Gobierno nacional decretó feriado para este martes 20 de diciembre por la llegada del seleccionado argentino de fútbol al país y por los festejos alrededor del Obelisco que están programados durante todo el día. Desde el sector empresarial nacional y provincial explotaron por la medida que tomó el Ejecutivo.

"Desde la FEM expresamos nuestro desacuerdo con el feriado que dispuso el gobierno nacional para este martes para recibir a nuestra Selección Nacional. Celebramos el campeonato obtenido, pero así no resolveremos los problemas del país. Además, como lo señalamos recientemente y de acuerdo a CAME, las ventas minoristas llevan 5 meses de caídas consecutivas. A ello se le suma el bono que el Ejecutivo ordenó pagar en forma inconsulta", indicaron desde la Federación Económica de Mendoza en un comunicado conjunto con la CAME.

"Este feriado sólo dificulta la situación delicada de las pequeñas y medianas empresas. A su vez los comercios que decidan abrir, deberán pagar el día de trabajo con el adicional correspondiente", agregaron desde la entidad provincial.

"Es por ello que desde la Federación Económica de Mendoza rechazamos el feriado de este martes 20 de diciembre. Es un golpe más a las Pymes, el sector que produce y genera más empleo en la Argentina", sentenciaron.