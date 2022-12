Bono de fin de año para trabajadores privados: quiénes quedan afuera

El Gobierno determinó que las empresas privadas deberán brindar un bono de fin de año a sus trabajadores. Lo recibirán trabajadores registrados con salarios de hasta $180.000. El analista económico Carlos Burgueño conversó con MDZ Radio sobre esa medida y se refirió a aquellos que no podrán percibirlo.

“El bono de fin de año, lo deberían pagar todos. La base legal de esta norma es el salario mínimo, sobre esta legalidad se apoya el Gobierno para imponer un bono”, explicó.

Además, el especialista advirtió que hubo quejas de las distintas cámaras empresariales nacionales y provinciales por la medida, entre ellas la Cámara Argentina de Comercio y la Fadeeac (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas).

“Si el Gobierno impone un bono extra, no está claro si las firmas de paritarias tienen un alcance superior a una norma nacional. El gremio puede salir a protestar. Las cámaras dicen algo lógico pero que no alcanza a todos, que es que estas medidas se negocian en paritarias, no desde el Poder Ejecutivo”, argumentó.

Además, el especialista detalló que el gran problema es que algunas empresas tienen el dinero para poder brindar el bono, pero otras no. “Algunas empresas tendrán que buscar la plata para poder pagar, yo creo que esto va a ser que baje el dólar, ya que algunas van a acudir a los dólares para pagar, sobre todo algunas pymes. Además, no hay crédito, debido a las altas tasas de intereses. Hay empresas que no pueden pagarlo”, argumentó.

El especialista aseguró que esta medida es adecuada, pero se debería haber anunciado en noviembre para que las empresas puedan saberlo con anticipación. “Para los autónomos y monotributistas no hay bono. Como en este país no llegamos a una reforma laboral, muchas empresas contratan a monotributistas en lugar de tener empleados. Hay empleadores que quieren tomar personal pero no lo hacen por el enorme riesgo que es para una pequeña empresa tomar a una persona. Como consecuencia de esto hay monotributistas que no tienen bono”, concluyó.