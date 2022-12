Mientras el Gobierno mira el Mundial, Sergio Massa está preocupado

El día miércoles, el ministro de Economía Sergio Massa publicó una serie de tuits visibilizando las medidas que se están llevando a cabo en materia económica, una de las que mencionó fue la licitación por el vencimiento de deuda del Tesoro. El especialista económico, Carlos Burgueño, conversó con MDZ Radio sobre la preocupación del ministro para que se aprueben dos leyes claves, además destacó el poco accionar del Gobierno.

“Los tuits estuvieron dirigidos a todos, pero en especial al Gobierno. No hay nadie haciendo algo, están en cualquier cosa, viendo el Mundial, se están peleando, están viendo si se aprovechan o no de la Copa de fútbol. No hay nadie proponiendo cosas. El único que está preocupado porque el Congreso no trabaja es Massa, que necesita que le aprueben dos leyes importantes, una es la del blanqueo y la otra es la ley de alquileres”.

En el día de la fecha, se realizó una licitación por el vencimiento de deuda del Tesoro por 412 mil millones de pesos.

Cerrada la licitación es bueno informar algunos puntos:

Burgueño mencionó que se especula que el Pro no dará los votos para abrir la Sesión. “No pudieron abrir las sesiones en la Legislatura porteña porque el kirchnerismo quiere meter el tema del Lago Escondido. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que dar explicaciones. Ahora el Pro quiere que se abra la sesión del Congreso para hablar de la condena de Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo no quiere”, detalló.

El especialista advirtió que las tradicionales sesiones maratónicas que suceden a fin de año donde se aprueban varias leyes es muy probable que no se realicen este año debido a las internas políticas.

Además mencionó que esta semana, a través de un DNU, se amplió el gasto público para fin de año. “La oposición no votó presupuesto, por lo que el Gobierno funcionó este año sin el mismo, esto es otra vez por la pelea política”, explicó.

Finalmente Burgueño cerró: “Hay casi 70 DNU que no han tenido ratificación del Congreso por las disputas políticas. Estamos en una situación institucional precaria y vergonzosa”.