Polémica entre Salta y Buenos Aires por el Registro Federal de Proveedores Mineros

A menos de dos semanas de su lanzamiento por parte de la Secretaría de Minería de la Nación al mando de Fernanda Ávila, el Registro Federal de Proveedores Mineros ya generó algunas controversias entre los miembros que la conforman.

La mecha se encendió días atrás tras las declaraciones de Diego Pestaña, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa) y quien participó del encuentro, ante un reconocido medio gráfico de esa provincia en donde en términos generales, expresó que un instrumento de estas características no tiene utilidad cuando ya existe en muchos distritos (el caso de Salta) y por otra parte y por elevación, apuntó a la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (Capmin) con sede en Buenos Aires, argumentando que se trata más bien de un lobby por parte de esta entidad conformada por provincias que no adhieren a la minería metalífera como Santa Fe y Córdoba, pero que sí quieren participar del negocio minero.

Consultado por este medio al respecto, Pestaña dijo haber recibido un llamado desde Nación luego de sus dichos, en donde se le explicó que bajo ningún punto de vista el registro se superpondrá con las competencias de las provincias y sus listados de proveedores de bienes y servicios, que por otra parte se encuentran regulados bajo su propia legislación. En el caso de Salta y entre otros puntos, el padrón local está avalado por la Ley de Promoción Minera y además es lo que se establece en cada Declaración de Impacto Ambiental –DIA- que se aprueba a las empresas mineras que buscan operar en la provincia.

Los participantes tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes, temas que serán considerados en los encuentros de la Mesa Proveedores Mineros.

“Sigo sosteniendo lo mismo y esto ya desde hace diez años, vemos que hay un permanente lobby de cámaras que se auto titulan nacionales pero no son reconocidas por las cámaras de proveedores de las provincias (en alusión a), nadie les dio el título de nacional y están conformadas por provincias que no apoyan a la minería metalífera y tampoco hacen nada en sus provincias para cambiar esa situación. No queremos cerrar puertas, pero si realmente les interesa el desarrollo y transmitir know how en nuestra provincia, que sea con un gran porcentaje de participación de locales y mediante la conformación de UTEs”, explicó Pestaña a MDZ. Según la fuente, el registro provincial salteño consta de más de 220 inscriptos, además Capemisa consta de 200 socios de diferentes rubros, más unos 70 de la Puna.

“Es la visión de Diego, no coincido con esa visión. No hubo lobby, fuimos convocados por la máxima autoridad minera de la Argentina al igual que el resto de los participantes. Conformamos una cámara con más de 150 asociados de primera línea y de todo el país,

y lo que mencionaron las autoridades es que la articulación de este registro no va en detrimento de los registros de las provincias que lo tengan” dijo Diego Cons, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (Capmin). “El organismo minero nacional lo que busca es visibilizar a los proveedores y esto nos beneficia porque genera entre otras cosas, que nuestras empresas asociadas puedan acceder a ciertos beneficios o herramientas como líneas de financiamiento o créditos para máquinas o capital de trabajo”.

Para entender el contexto. La creación de este Registro Federal se propuso desde la Secretaría de Minería de la Nación con el fin de establecer herramientas dirigidas a beneficiar a los proveedores de insumos y servicios mineros, en donde a partir de su implementación el objetivo es agilizar su proceso de contratación, a la vez de incrementar el capital humano, fomento del trabajo y desarrollo del sector.

A grandes rasgos, básicamente este registro pretende convertirse en una gran base de datos de los proveedores de servicios e insumos mineros que existen en el país, información que resulta fundamental para las empresas mineras que ya están operando o para que aquellas que estén interesadas en invertir, sepan cuál es el capital humano con el que consta la Argentina.

En forma paralela al registro, también se lanzó la Mesa Federal de Proveedores Mineros con el objetivo de generar un espacio de diálogo en dicha cadena del sector, conocer sus necesidades y agilizar la contratación. Al respecto, se estableció que serían inicialmente cuatro reuniones anuales las de esta mesa.

La visión de otras provincias

El litio acapara la inversión extranjera en el país. Un caso puntual es precisamente Salta. A modo de ejemplo, la empresa china Ganfeng Lithium, primer productor de metales de litio a nivel mundial, cuenta actualmente en esa provincia con cuatro proyectos y se estiman inversiones por más de 1.500 millones de dólares para los próximos 3 años.

Resulta razonable entonces, que los locales defienden a capa y espada las posibilidades laborales de sus coterráneos y el compre local.

De alguna manera, es el espíritu común en las diferentes cámaras de proveedores, pero cada una con su particularidad de acuerdo a su situación.

Este es el caso de Mendoza, que dio presente en el lanzamiento del Registro Federal a través de la Cámara de Proveedores y Productores Mineros de Malargüe (Capromin).

“Que nos hayan dado el espacio a nivel nacional para participar para nosotros ya es un gran paso. Mendoza no figura en nada en materia minera, esta es una forma de hacerlo y más cuando lo hacemos como Malargüe, como el pueblo minero que somos. Consideramos que es positivo lo que se busca a través del registro y la sinergia que entre sus miembros se pueda generar, de hecho, nosotros somos un ejemplo de ello, podemos conformarnos como cámara gracias al apoyo de las cámaras de proveedores de San Juan y Catamarca”, destacó Raúl Guevara, presidente la Capromin.

Nacida en agosto de este año, efectivamente la cámara pudo conformarse por el impulso que recibió desde sus pares de Catamarca y San Juan, en cuanto al armado de una entidad de estas características y la experiencia que se les pudo transmitir desde estas provincias mineras. La idea es contar con un armado que les permita participar en los espacios de decisión de la industria.

“En cuanto a la postura de Salta, coincido de alguna forma. Es algo así como el avance del centralismo porteño que siempre existió. En Malargüe cuando hemos salido a defender la minería, fue la gente de San Juan, Catamarca, La Rioja la que vino a apoyarnos y no gente de Buenos Aires”, dijo Guevara.

Para Fernando Godoy de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa), el flamante registro debe servir para impulsar la minería en el país. “El espíritu es fomentar la minería a nivel nacional, sin sobrepasar las acciones de cada provincia, si unificamos criterios en lo que nos permita desarrollarnos y bajo la mirada de la reciprocidad y ayuda, creo que el registro es un gran respaldo”, cerró Fernando Godoy desde San Juan.