Alerta: los mercados no volverán a ser lo que eran antes de la crisis

Joanna (Jody) Jonsson es una de las voces más respetadas en Wall Street. Con más de 33 años de experiencia en los mercados mundiales y en la gestión de inversiones, advirtió en su último “insight” (New reality for investors: 5 big trends changing markets) que están sucediendo muchos cambios simultáneamente que probablemente podrían definir la próxima década en los mercados de todo el mundo.

“Muchos inversores esperan un regreso a la normalidad después de que la inflación disminuya y los bancos centrales dejen de subir las tasas. Pero creo que el mundo está experimentando cambios significativos y que los inversores deberán reajustar sus expectativas sobre cómo será un entorno de inversión típico”, explicó.

Así Jody resumió en cinco, los cambios sísmicos que están ocurriendo en las economías y los mercados en este momento, así como las implicaciones de inversión a largo plazo de cada uno. Veamos cada uno.

1. De tasas a la baja, a tasas al alza y mayor inflación: Los mercados se equivocan cuando descuentan que la inflación volverá al objetivo del 2% de los bancos centrales en un plazo de dos años. Hay motivos para pensar que el aumento de la inflación tiene carácter estructural y podría prolongarse en el tiempo, explica. Por ello, se muestra especialmente prudente con las empresas que están muy endeudadas o que están aumentando su nivel de deuda, porque el dinero ha dejado de ser gratis.

En este escenario, las compañías con capacidad para financiar su propio crecimiento y las que presentan una sólida capacidad de fijación de precios y unos flujos de caja sostenibles seguirán resultando atractivas en un entorno de inflación elevada y de mayores costos de capital.

2. Del liderazgo del mercado estrecho al más amplio: Otro cambio muy significativo es que el mercado ha pasado de estar liderado por unas pocas empresas a ser liderado por un abanico más amplio de compañías. Durante los últimos diez años, el mercado ha estado dominado por un puñado de compañías tecnológicas en las que había que invertir sí o sí para seguir el ritmo del mercado. Pero creo que eso ya se ha acabado, afirma.

Por ejemplo, las empresas de comercio electrónico han pasado de ser las disruptivas a verse desafiadas. A menudo tienen un margen muy bajo y son costosos de escalar con una logística de entrega difícil de administrar. Muy pocos lo han hecho bien. Algunos minoristas tradicionales que han combinado los beneficios de las tiendas físicas con una atractiva experiencia de compra en línea están comenzando a tomar parte de las empresas de comercio electrónico puro.

Por ello, hay más posibilidades de que empresas bien gestionadas de otros sectores brillen en bolsa, lo que le ha llevado a reducir el nivel de concentración de mis propias carteras de inversión.

3. De activos digitales a activos físicos: A partir de ahora, los mercados van a prestar una mayor atención a las materias primas y a los fabricantes de activos físicos, porque el súper-ciclo del gasto de capital podría impulsar un nuevo renacimiento industrial. En este sentido, considera que la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases contaminantes, así como la modernización de la red eléctrica, la relocalización y la seguridad energética, pueden provocar un auge de la inversión de capital en los distintos sectores, lo que favorecerá a compañías industriales bien gestionadas.

4. De la expansión múltiple al crecimiento de las ganancias: Otro gran cambio que anticipa es que la etapa de valoraciones muy elevadas en un escenario de tasas de interés negativas o cercanas a cero ya ha quedado atrás. Su análisis intenta buscar compañías emergentes y orientadas al crecimiento que no están valoradas como tales, porque si en el próximo mercado alcista la expansión de los múltiplos es limitada, la rentabilidad de las compañías tendrá que basarse en el crecimiento de los beneficios, lo que significa que los mercados podrían no mostrarse tan pacientes con las compañías poco rentables.

Así trata de encontrar empresas emergentes y orientadas al crecimiento que no se valoran como tales y considera que las empresas cuyos modelos de negocio dependen de las bajas tasas de interés van a desaparecer, porque el mercado está abandonando los modelos de negocio que no funcionan cuando el dinero ya no es gratis.

5. De las cadenas globales de suministro a las regionales: Con motivo de la pandemia, las tensiones geopolíticas entre China y EE.UU. y la guerra de Ucrania, la globalización de las cadenas de suministro es otra de las tendencias que está cambiando, ya que estos tres factores han llevado a las empresas a acercar las cadenas de suministro a sus respectivos países.

El aumento de los conflictos geopolíticos ha llegado para quedarse y continuará impulsando este cambio. La situación actual recuerda a la década de los ‘70, con tensiones entre Rusia y Occidente, enfrentamientos con China, el auge de líderes autoritarios en todo el mundo y menor cooperación internacional. Por ello, considera que la reducción de las valoraciones está justificada.

Basta con pensar en Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el principal fabricante mundial de semiconductores de última generación. Después de haber concentrado la mayor parte de su capacidad en Taiwán, un punto focal de las preocupaciones geopolíticas, la empresa está construyendo su primer centro de fabricación en EE.UU. También está construyendo una nueva planta en Japón. Esa regionalización debería crear una cadena de suministro más eficiente para algunos de sus principales clientes con sede en EE.UU., incluidos fabricantes de automóviles y empresas de tecnología como Apple, Qualcomm y Broadcom.

Jody concluye el análisis con un enfoque de inversión flexible puede ayudar a capear el temporal. La combinación de tasas bajas y mercados en alza hizo que los últimos 10 años se sintieran como un largo día soleado en la playa. Si bien algunas lluvias ahora han llevado a los bañistas bajo techo, todavía miran por la ventana esperando que pase la tormenta. No se dan cuenta de que hay un nuevo sistema meteorológico sobre nosotros con más nubes, temperaturas más frías y vientos mucho más fuertes. El mundo no se acaba, pero puede ser un lugar más húmedo, nublado y frío, y la vida no será un día en la playa. Los nuevos entornos de mercado presentan nuevas oportunidades, y ahí es donde la experiencia y la flexibilidad pueden ser esenciales.