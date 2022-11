Priorizar el manejo del agua, ante la peor crisis hídrica en 30 años

Chile acotando el servicio de agua en más de 200 comunidades, es sólo un cercano ejemplo de una realidad que nos toca a nosotros en forma directa y vemos diariamente en el reclamo de nuestros agricultores: “No hay agua”, Argentina y el mundo se ven envueltos en este llamado “Cambio Climático”, que nos trae de la mano del calentamiento global una serie de problemáticas que deben ser resueltas en forma criteriosa, y articuladas en un contexto de trabajo, en el que prime el conocimiento cabal del problema y el interés de brindar una solución y no un paliativo con vencimiento de no más de 2 meses.

El Departamento General de Irrigación, organismo distintivo de Mendoza, y que fuera creado con rango constitucional para priorizar el manejo del agua, señaló que en 2022 la provincia registra la crisis hídrica más acentuada de los últimos 30 años, que la oferta de agua es un 30% inferior al promedio histórico, y que el pronóstico para el año por venir es aún menos amable, ya que nos recuerda que nuestra cordillera muestra los niveles de acumulación nívea más bajos de los últimos 20 años.

Austeridad en el uso del agua es la primera medida a tomar. Debe la población tener una actitud proactiva en el cuidado de la misma. Debe a su vez el Gobierno, desarrollar medidas precisas, en cuanto al criterio de utilización del recurso y al desarrollo de obras que mitiguen un problema, que lamentablemente, vino para quedarse.

Hay obras históricamente pedidas, e imprescindiblemente necesarias en esta situación, que no deben esperar más: el trasvase en la cuenca alta del Río Grande al Atuel, Los Blancos,

En 2022 la provincia registra la crisis hídrica más acentuada de los últimos 30 años, la oferta de agua es un 30% inferior al promedio histórico, y el pronóstico para el año próximo es aún menos amable, dado que los niveles de acumulación nívea en la cordillera son los más bajos de los últimos 20 años, indicó el Departamento General de Irrigación.

También está Uspallata y otras localidades que, conjuntamente a un accionar más eficaz en el control del uso del recurso, y a través de un único ente que maneje sus destinos y que permita una mirada general a esta problemática y, por ende, al desarrollo de políticas que nos permitan generar soluciones y no sólo poner parches acá para que el problema surja en otro lado.

El uso humano del agua es variado, pero es un error parcializar la mirada, si de control y manejo hablamos, en partes que no tienen comunión unas con otras y que sólo enfocan parcialmente un problema con muchas aristas.

Sin duda, hay esperanzas. Vemos en otras latitudes de nuestro planeta, que zonas con similares problemáticas, incluso peores, han encontrado soluciones viables para dar un giro a esta problemática. Israel es un claro ejemplo de ello: con desalinización, riego por goteo, medición inteligente, etc. han logrado hacer eficiente el recurso hídrico y aumentar la producción agrícola y ganadera.

Debemos destacar que Israel lleva más de 70 años involucrado en el desarrollo de tecnología del agua. Y en Mendoza, aún no hemos podido sobrepasar el 20 por ciento de nuestros canales impermeabilizados, son escasos los agricultores que utilizan riego por goteo o aspersión y el promedio de gasto por persona en nuestras ciudades, es innecesariamente altísimo.

El cuidado del agua necesita de una ciudadanía comprometida en todos los aspectos, desde sus representantes con la realización de políticas e infraestructuras necesarias y de una población consciente y propuesta a un cambio actitudinal en cuanto al uso del agua se refiere.

* Jorge Andrés Difonso, exintendente de San Carlos – actual diputado provincial de Mendoza (Frente Renovador - Unión Popular)