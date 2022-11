La sanción de Estados Unidos que complica la exportación de mosto

El Departamento de Comercio de Estados Unidos sancionó a la Argentina por subsidios y dumping o competencia desleal en el mosto. Por este motivo, este producto deberá pagar cerca de un 30% más por tonelada para ingresar a ese país, destino del 40% de las exportaciones de mosto.

La denuncia fue realizada en marzo por un empresario norteamericano y, a principios de octubre se conocieron las resoluciones que sancionaban a las empresas por recibir subsidios gubernamentales en la producción de un producto que exportan.

Por ser las más grandes y representativas, las dos empresas investigadas fueron Cepas Argentinas y Fecovita que, por recibir subsidios primero se les aplicó una sanción promedio de 5,5%; lo que se extendió al resto de las empresas exportadoras.

A fines de octubre, en tanto, se conoció una sanción mucho más alta que tiene que ver con el dumping. Así, en promedio entre las dos firmas -y de ahí para el resto- se sumó cerca de 25% más al valor de la tonelada por esta situación.

De este modo, sumado al 5% anterior, los exportadores deberán pagar 30% más por tonelada en un producto que ya tiene precios elevados y un arancel fijo de U$S 131,65 por tonelada.

Un sector en expansión

Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las exportaciones de mosto concentrado en lo que va del año cayeron en volumen, aunque mejoraron en valores. Así entre enero y septiembre se exportaron 60.076 toneladas, 20,2% menos en volumen, pero 7,3% más de ingreso de divisas respecto al mismo período del año anterior.

El precio promedio del mosto concentrado en el acumulado del año llega a US$ 1.528,2 por tonelada, pero en setiembre se comercializó a un precio promedio de US$ 1.699,2 por tonelada. Hay que tener en cuenta que el precio “tradicional” del mosto a Estados Unidos ronda los US$ 1.100 o 1.200.

Desde la Cámara Argentina de Mosto, su vicepresidente, Rodolfo Paolucci, apuntó que no se trata de una buena noticia para el sector debido a las pérdidas de rentabilidades en función de los aumentos de costos generalizados.

Sin embargo, aclaró que el valor dólar no es la única variable que manejan y que habrá que ver qué sucede con la próxima cosecha y los números de la inflación; entre otros aspectos, que inciden en el sector.

“Esta situación aumenta la incertidumbre”, aseguró Paolucci. El empresario aclaró, no obstante, que la sanción aún no es definitiva sino provisoria. En el caso de que –entre diciembre y enero- el valor definitivo de la multa fuera menor; las exportadoras tendrán la devolución del mayor porcentaje pagado a partir de ahora.