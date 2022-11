Polonia le gana a Argentina, según las predicciones del Mundial económico

En la tómbola de proyecciones para el crucial partido entre la Selección Argentina y el combinado de Polonia, que definirá los clasificados a octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022, Polonia gana por varios goles, según el análisis de las principales variables económicas.

Una rápida mirada por los indicadores económicos, revela que Polonia tiene básicamente una economía ordenada, con un importante peso de las exportaciones en relación a su producto interno bruto (PIB), bajo nivel de deuda sobre PIB, y envidiables indicadores de pobreza y desempleo.

En contraste, la economía argentina es un compendio de parches e inconsistencias, que vive en un desorden importante desde hace décadas, lo que se refleja en indicadores para el olvido.

En el caso de Polonia la inflación, que en octubre de 2022 trepó al 17,9% anual, duplicando el dato de diciembre de 2021 (8,6%), es una luz amarilla, pero se encuentra varios casilleros detrás de la inflación en Argentina, que acumula un 88% en octubre, en términos interanuales.

Potencia exportadora

Polonia es la economía número 23 a nivel mundial, cinco escalones más arriba que nuestro país (28), según datos de 2021. Eso es gracias a un producto interno bruto que llegó a 574.772 millones de euros, bien por encima del registro de Argentina (415.568 millones de euros). En nuestro país el PIB suele medirse en dólares, pero aquí se presenta su equivalente en euros para poder comparar.

En cuanto los indicadores del comercio exterior, Polonia sobresale por su solidez. Con exportaciones por 288.180,6 millones de euros en 2021, un incremento del 20,47% respecto del año previo, el país europeo se ubica en el puesto 35 entre los 191 países relevados por el periódico económico Expansión.

En el caso de Argentina, las exportaciones el año pasado alcanzaron los 65.895,8 millones de euros, un 14,1% del PIB y están estancadas desde hace más de una década. Sólo para comparar en 2011 se registró el récord de exportaciones en US$ 84.000 millones.

A nivel de reservas, sin dudas el talón de Aquiles de la economía argentina, el Banco Central tiene US$ 37.6704 millones, con datos del 23 de noviembre, aunque las reservas de libre disponibilidad no llegan a los US$ 5000 millones.

En el caso de Polonia, en cambio, las reservas internacionales trepan a US$ 151.682 millones, con datos de octubre.

El peso de la deuda

En cuanto a la deuda externa, tomando los datos consolidados de 2021, en valores absolutos están en niveles similares, marcando unos 306.837 millones de euros para el país europeo y 332.819 millones de euros para Argentina, 10% de diferencia.

Pero donde es más marcada la diferencia es en la participación de la deuda sobre el PIB, 49,7% en Polonia, versus un notorio 80,9% en Argentina, dos universos muy disímiles.

También es notoria la diferencia entre ambos países en lo que se refiere al déficit fiscal, que en Polonia representó 1,8% del PIB en 2021 y en nuestro país el 4,3%, aunque ese indicador registra este año una importante mejora y el Gobierno a cerrar el año cumpliendo la meta del 2,5% de déficit sobre el PIB comprometida con el Fondo Monetario Internacional.

Quedan para el final dos indicadores sociales claves. La tasa de desempleo en Argentina fue bajando desde el 13% en el peor momento de la pandemia hasta 6,9% en el segundo trimestre del 2022, reducción importante pero que triplica el desempleo de Polonia, clavado hace tiempo en 2,6% de la población económicamente activa.

Eso se traduce en tasas de pobreza que en Argentina están en el orden del 36,5%, versus un 14,8% en el país europeo. Dos universos muy distintos, que definirán la continuidad en la Copa del Mundo, pateando la pelota y buscando el arco contrario.