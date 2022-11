Paso a paso: cómo obtener una buena renta en dólares con poco dinero

Por Bruno Perinelli *

Por la alta inestabilidad económica, política y social, Argentina vive de crisis en crisis, lo que atenta duramente contra el poder de compra del peso argentino y, como consecuencia, afecta a la calidad de vida de las personas.

Por este motivo, muchos anhelan con todas sus fuerzas obtener un ingreso estable en dólares, ya que la divisa estadounidense demostró ser un refugio de valor con el paso del tiempo (aunque también sufra de inflación).

Sin embargo, el problema radica en que, por la falta de educación financiera, se cree que para lograr un flujo de fondos en esta moneda dura hay que ser millonarios y/o trabajar para el exterior.

Por fortuna, no hay nada más lejos de la realidad, debido a que ganar una renta periódica en dólares con poco dinero no solo es posible y realista, sino también muy sencillo y seguro.





Ganar en dólares es el sueño de todos los argentinos. Fuente: Pexels.

Ganar en dólares con poco dinero

En el mercado de capitales local, se negocian múltiples activos financieros que otorgan una ganancia periódica en dólares. Entre los principales y más demandados, se destacan los Cedears de dividendos y las obligaciones negociables.

Cedears “dividinderos”

Los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos) no son más que “porciones” de acciones que cotizan en el exterior, ya sea en Estados Unidos, Brasil o Europa, por ejemplo. La particularidad es que se pueden operar localmente tanto en pesos como en dólares y están ligados a la evolución del famoso dólar CCL, también conocido como dólar cable.

Si la acción subyacente del extranjero se mantiene estable, pero el dólar CCL sube de precio, entonces el Cedear en pesos se revalorizará. Por este motivo, se trata de activos que sirven como cobertura cambiaria.

Muchas de las grandes corporaciones multinacionales que tienen Cedears, como Coca-Cola, Procter & Gamble, Pfizer, Walmart, Altria, Verizon, y un larguísimo etcétera, están tan consolidadas en el mercado que su margen de crecimiento es acotado, por lo que toman parte de sus beneficios y los reparten entre los accionistas en lugar de reinvertirlos en el negocio al 100%. A este monto se lo conoce como dividendo. Cedears como los de Coca-Cola reparten dividendos trimestralmente. Fuente: Forbes.

Trimestralmente, los dividendos en dólares (sí, dólar billete) de los Cedears se depositan automáticamente en la cuenta de inversiones de Argentina del accionista. A día de hoy, el promedio de rentabilidad por dividendos ronda el 3% anual, y en el mejor de los casos supera el 7% u 8%.

Si bien siguen siendo activos de renta variable, lo que quiere decir que sus precios fluctúan constantemente y la ganancia no está asegurada, lo cierto es que las compañías “dividinderas” demostraron a lo largo de la historia presentar una baja volatilidad y una sólida política de rentas trimestrales.

Obligaciones negociables

Por otra parte, se encuentran las obligaciones negociables o bonos corporativos. En términos simples, son títulos de deuda que emiten las empresas y que los inversores adquieren a cambio de un interés.

El funcionamiento es el siguiente. A veces, las empresas necesitan dinero, ya sea para lanzar un nuevo producto, abrir una fábrica más grande o mejorar un negocio en particular, pero no quieren vender sus acciones para no perder control. Entonces, deciden pedirles prestado capital a los inversores mediante los mercados financieros, a cambio de una renta que se pagará en el futuro, como un préstamo común y corriente.

Hoy en día, muchas grandes compañías locales, como Pampa Energía, IRSA, Panamerican Energy, Genneia, Mastellone, etc., pagan un interés de alrededor del 9% anual en dólares, distribuido trimestral o semestralmente a lo largo de varios años.

Teniendo en cuenta los niveles de interés que se manejan en países desarrollados, un 9% o más parece que es sinónimo de mucho riesgo, pero lo cierto es que son corporaciones con excelente calidad crediticia y un sólido historial de pagos, solo que siguen siendo argentinas, y de ahí la prima de riesgo que demandan los inversores.

Al ser activos de renta fija y tener un cronograma de pagos ya establecido, sus precios en el mercado secundario fluctúan con muy baja volatilidad, lo que ayuda a mantener el patrimonio establemente, salvo excepciones, no como puede suceder con las acciones y Cedears.

Un portafolio balanceado

Ahora bien, aunque cada perfil de inversor demanda un cierto tipo de portafolio acorde a sus objetivos, necesidades y horizonte temporal, entre otros factores, lo cierto es que para obtener una renta en dólares con poco dinero hay que optar por construir una cartera que combine tanto bonos corporativos como Cedears de dividendos. Una cartera de inversión diversificada entre activos de rentas brindará un flujo de fondos en moneda dura. Fuente: Pexels.

Mezclando estos activos, se puede conseguir un promedio del 6% o 7% anual en dólares y un flujo de fondos en moneda dura mensual, siempre y cuando se coordinen inteligentemente las fechas de pago.

Como siempre, para saber cuánto dinero colocar en las inversiones, hay que proyectar los gastos anuales y completar la siguiente fórmula:

Dinero necesario = (gastos anuales x 100) / tasa anual

Suponiendo que se arma una cartera diversificada que, en promedio, paga un 7% anual en dólares, y los gastos anuales son de USD 3.600, entonces habría que colocar USD 51.428, aproximadamente (3.600 x 100 / 7 = 51.428).

En este caso en concreto, se trata de un capital “considerable”, pero claramente inferior a lo que podría salir un departamento de dos ambientes que deja una renta de menos del 3% al año por alquileres.

Además, hay que tener en cuenta que se puede invertir en obligaciones negociables y Cedears desde USD 100 o incluso menos. De esta forma, la ganancia obtenida no será muy grande, pero servirá para vencer a la inflación e introducirse poco a poco en el sector bursátil.

* Bruno Perinelli es licenciado en Economía especialista en Mercado de Capitales; analista colaborador de Cash Flow Semanal, Súper Acciones Millonarias y Plan de Retiro Soñado; y columnista de Mercado en 5 minutos en Inversor Global.