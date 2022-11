Economía popular: datos que alertan una gran deuda con los argentinos

La precarización laboral ha sido un síntoma repetitivo que vienen padeciendo miles de argentinos a la hora insertarse en el mercado laboral en relación de dependencia. Los datos del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) demuestran que en su medición interanual hay más de cuatrocientas mil personas que están padeciendo las consecuencias de la informalidad dentro de la economía popular.

En 2021 habían 2.830.520 inscriptos y esa cifra se agrandó en 2022 a 3.225.268 de personas. Es decir, que hay 394.748 trabajadores que están en los libros del Renatep y padecen las secuelas de la precarización laboral. El director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social, Pablo Chena, dijo en MDZ Radio que “la economía popular está reconfigurando actividades económicas y esas personas no son la informalidad pura, sino que forman parte de un universo dentro de la precarización laboral”.

“Hay más del 50% de la población que sufren de la precarización y cada uno de ellos poseen casos muy distintos sobre su informalidad laboral. Nosotros decimos que dentro de esa informalidad, se encuentra la economía popular y hay otras características de la informalidad que no forman parte de los parámetros que nos permite definir que es la economía popular” apuntó. Por eso, el funcionario dio dos ejemplos para conocer esas diferencias: “Por ejemplo, los talleres textiles clandestinos que trabajan para grandes empresas, esas no forman parte de la economía popular, sino que es es mecanismo de informalidad llevado a cabo por el abuso de grandes empresas. Otro ejemplo, son aquellos trabajadores que realizan sus tareas en esas empresas y no son registrados por los empresarios", explicó.

Según el funcionario nacional, la economía popular está compuesta por trabajadores que se dedican realizar sus actividades a pequeña escala, como la pequeña agricultura familiar, las actividades de reciclado, la producción de alimentos y entre otras. “La economía popular no es solo la informalidad como aspecto, sino que también representan otros valores, dignificando sus trabajados", comentó.

Por lo cual, Pablo Chema afirmó que “es un modo alternativo de trabajo que ha ido creciendo a medida que se ha ido debilitando la generación de empleo en relación de dependencia formal”.

“Si uno mira el Censo de los 70´ y ve el mercado de trabajo, la población económicamente activa de la Argentina pasó de 9 millones a 22 millones, es decir, creció 150%. Pero cuando uno ve el empleo registrado para el sector privado en relación de dependencia, en los 70´ eran 4 millones y hoy más o menos son 6 millones de personas. Es decir, creció sólo el 50%”, expresó.

“Todos aquellos que no lograron conseguir un trabajo registrado empezaron a trabajar en la informalidad para empresas, que deberían haberlos registrado hace tiempo, pero no lo hicieron. Hoy en día son 2 millones de trabajadores que están en esta situación o que decidieron asociarse con tareas independientes para crear su propio trabajo y conseguir desde esa manera una fuente de vida”, concluyó el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social.