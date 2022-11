Durísimas críticas al Observatorio de Precios y un claro reclamo para los gobiernos

Este martes la Secretaría de Comercio citó a cámaras empresarias, sindicatos y asociaciones en defensa del consumidor, para establecer la agenda de trabajo del Observatorio de Precios. Tras este encuentro, autoridades de la Asociación Nacional de Consumidores Libres de Mendoza señalaron que tanto "el Gobierno nacional como los provinciales deben controlar el valor de las mercaderías por medio la Ley de Abastecimiento y no lanzar otra batería de medidas". Así lo expresó en MDZ Radio su delegado, Eduardo Femenía.

“El problema es de orden, y vuelvo a reiterar que los culpables son los ejecutivos. Es decir, tanto el Gobierno nacional como provincial, porque las leyes no son nuevas; están hablando de la jurisprudencia del 2014 y recién ahora la quieren reactivar”, apuntó el entrevistado, haciendo referencia a la Ley 26.992. que tiene “el objetivo de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación”.

"Ahora resulta que se olvidaron de la Ley de Abastecimiento y necesitan del observatorio para que sea legal el control. Ellos necesitaban sacar una ley que les permitiera observar, detectar y corregir el sistema. En realidad el proceso no está mal, lo que pasa es que no puede haber pasado tanto tiempo para darnos cuenta de que estamos mal”, agregó Femenía.

De esta manera, el delegado de la Asociación Nacional de Consumidores Libres de Mendoza sostuvo que “la mejor manera para controlar A las empresas monopólicas, que son formadoras de precios, es por medio de la Ley de Abastecimiento”.

“Todos los gobiernos recaudan más mientras más aumentan los precios, porque muchos de esos impuestos de las empresas sirven para financiar campañas políticas. Digamos las cosas como son. Acá hay un problema y creo que es la gran corruptela que existe entre los diferentes sectores del Gobierno y los empresarios”, enfatizó.

“Si los controles de precios hubiesen sido efectivos desde 1974 hasta la fecha, no estaríamos padeciendo las consecuencias de los formadores de precios. Esta es la realidad, no hay otra. Como no hay ningún tipo de control eficaz ni eficiente, ocurre lo que estamos viviendo .No busquemos la culpa en otros, si nosotros tenemos la facultad de controlar”, cerró el dirigente.