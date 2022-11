Dólar Qatar: cómo ampliar el tope de 300 dólares sin recargo

Con la aplicación del dólar Qatar, que consiste en un dólar diferencial para los consumos con tarjetas en moneda extranjera mayores a US$ 300, se descubrió que las personas que poseen tarjetas en distintos bancos pueden obtener en cada una de ellas un consumo de hasta ese límite, sin percibir este tipo de dólar.

MDZ Radio conversó con el especialista económico Carlos Burgueño, quien hizo referencia a dicha “trampa” y advirtió sobre el pago de plataformas como Spotify o Netflix.

“Si vos tenés un consumo mayor al de 300 dólares con tarjeta, debes pagar el dólar Qatar, que establece una percepción adicional del 25%. Si tenés dos tarjetas en distintos bancos, es posible gastar en cada una hasta US$ 298. Esta medida se da por número de tarjeta, no por CUIL. Esto no se puede resolver”, comenzó explicando Burgueño.

El especialista indicó que unificar las tarjetas de todos los bancos sería imposible y una “pérdida de tiempo”. “Cada tarjeta está habilitada para consumir hasta US$ 300”, lo que en la práctica terminando ampliando a las personas el límite de compras sin recargo, agregó.

“Recomiendo no especular con los US$ 299, en 280 dólares es aconsejable detener el consumo, ya que se pueden sumar algunos gastos extras de tipo de cambio. Cuando uno hace el cambio, el banco te cobra una comisión, que puede ser baja, pero por ahí te puede cobrar un dólar y medio por cada compra que hiciste y te pasas de los 300 dólares”, aconsejó.

Además, explicó que si se paga una aplicación en dólares o plataformas que no están radicadas en el país, esta medida se incluye para el pago de los servicios. Pero en el caso de plataformas cómo Netflix o Spotify, en las que el pago es convertido en pesos, no se incluyen en el cálculo para la aplicación de esta medida.

Finalmente, Burgueño recomendó: “Lo que se tiene que intentar es habilitar las tarjetas en pesos para dólares”.