El Gobierno gana tiempo y anuncia una ampliación del swap con China

El Gobierno argentino anunció un principio de acuerdo con el gobierno chino para ampliar el swap de monedas, necesario en este momento para fortalecer las reservas del Banco Central. Serán unos US$ 5000 millones y recién se oficializaría en 30 días.

La noticia de que se estaba buscando un nuevo acuerdo con Beijing para ampliar el swap entre el yuan y el peso, fue anticipado por MDZ el pasado jueves y confirmado este martes desde Bali por el ministro de Economía Sergio Massa, en el marco de su participación en la Cumbre del G-20.

El acuerdo de intercambio de monedas arrancó en 2009 y ya tuvo varios capítulos, en un entendimiento entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés). La clave es que los yuanes no son convertibles (a dólares), por lo que sólo pueden usarse para pagar importaciones o créditos contraídos con ese país.

En la actualidad el Banco Central tiene unos US$ 23.500 millones en yuanes, casi la mitad de las reservas internacionales, y ahora se sumarían US$ 5000 millones más. Pero al no poder usarlas para pagos de importaciones desde otros destinos, la posición de la autoridad monetaria, queda muy debilitada frente a la creciente demanda de dólares para la actividad económica.

El propio presidente Alberto Fernández informó que se lo aseguraron las autoridades del país asiático, en el marco de su entrevista con el presidente Xi Jinping, equivalente a unos US$ 5.000 millones, aunque sería anunciado en breve.

“Es decisión del gobierno chino ampliar el uso del swap en US$ 5.000 millones, que vienen a fortalecer nuestras reservas frente al mercado único y libre de cambios, dando mayor fortaleza para el Banco Central y la posibilidad de disponer de más herramientas para garantizar, sobre todo, las importaciones de las pequeñas y medianas empresas, de las industrias argentinas, que a veces tienen el temor de no poder acceder a los dólares”, señaló el titular del Palacio de Hacienda en rueda informal de periodistas tras el encuentro entre Fernández y el presidente chino, de la que participó Massa.

Agregó que “la reunión fue muy importante. Primero por lo que representa en el comercio bilateral la necesidad de restablecer el equilibrio. Hoy la relación con China es una relación deficitaria para la Argentina y de alguna manera lastima la proyección de reservas, y fue planteado de esa manera. Recordemos que el déficit del comercio con China es de aproximadamente US$ 8.000 millones proyectado para este año”, relató Massa luego del encuentro con el líder chino.

“En ese sentido, el presidente Xi Jinping planteó la posibilidad de aumentar los volúmenes de exportaciones, sobre todo exportaciones con valor agregado argentino”, explicó.