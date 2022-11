Inflación: los números esperados para fin de año y el plan del Gobierno

Se estima que la inflación de octubre tendrá un piso de 6,5%, lo que significa que será mayor a la de septiembre. A sólo días de conocerse el dato oficial, MDZ Radio conversó con el especialista económico, Carlos Burgueño, sobre el plan del Gobierno nacional ante este flagelo y las expectativas para los últimos meses del año.

“Lo que espera el Gobierno es bajar y parar la inflación sucesivamente. Bajaron dos meses la inflación y se espera sostener índices cercanos al 6.2% o al 6.5%. Es muy probable que aumente a un 7% por el incremento de las tarifas”, explicó el economista.

Burgueño detalló que el plan de Sergio Massa, es reducir dos meses la inflación y luego estabilizar. “Octubre fue un mes de estabilización y no de baja. En diciembre vas a tener un problema, cómo todos los años, por lo cual se debería intentar bajar del 6% al 5% en enero y febrero, marzo es un mes inflacionario”, explicó.

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein publicó una serie de tuits detallando el plan de Sergio Massa. “Creo que estas explicaciones son lo más serio que hay”, argumentó el especialista.

Sobre los dichos del viceministro acerca del peligro de la hiperinflación en Argentina dijo: “Hay que buscarla adentro del Gobierno nacional no afuera. Los agentes económicos sabían muy bien que si Argentina no firmaba un acuerdo con el FMI, se iba a entrar en una gran crisis profunda. El Gobierno no tenía poder político para enfrentar una crisis si no se firmaba el acuerdo”.

El programa #PreciosJustos que el ministro @SergioMassa lanzó hoy es una muy buena herramienta para intentar desacelerar la inercia inflacionaria hacia el 4% mensual en meses venideros — Gabriel Rubinstein (@GabyRubinstein) November 11, 2022

Swap con China

Finalmente, Burgueño afirmó que parte del crecimiento de la Argentina, está en abrir el mercado Chino. “Massa negociará la activación del swap. La plata está, es una célula dormida. Lo que se busca es activarlo y que se pueda usar una parte, para garantizar que Argentina que llegará a marzo o abril cuando debería empezar la cosecha, e ingresen los dólares de la soja”.