El Bitcoin se "hunde" y no logra levantar: que está pasando con las criptomonedas

Por Santiago Coates *

Justo cuando parecía que poco a poco los precios de las criptomonedas, en especial el de bitcoin, se estaban recuperando de la feroz caída iniciada a finales del 2021, todo el mercado se desestabiliza nuevamente por algunos movimientos corporativos y las cotizaciones se desploman hasta alcanzar niveles no vistos en dos años.

Qué está pasando en el mercado cripto

Todo comenzó a principios de la semana pasada, cuando se dio a conocer una historia que indicaba que Alameda Research, una empresa vinculada a FTX, dependía demasiado de activos ilíquidos, incluyendo los tokens FTT de FTX.

Por este motivo, se empezó a creer que el propio balance de FTX también estaría viéndose afectado porque sus activos se estarían utilizando para mantener a flote a Alameda, plataforma que cuenta con más de 5 millones de usuarios.

Bitcoin y las demás criptomonedas colapsaron en la última semana. Fuente: Pexels.

Posteriormente, Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance, el exchange de criptomonedas más grande e importante del mundo, publicó en su cuenta de Twitter que su compañía liquidaría cualquier FTT restante adquirido en 2021 como parte de la salida de capital.

“Liquidar nuestros FTT es solo una gestión de riesgos posterior a la salida, aprendiendo de LUNA. Dimos apoyo antes, pero no pretenderemos hacer el amor después del divorcio. No estamos en contra de nadie. Pero no apoyaremos a las personas que cabildean contra otros actores de la industria a sus espaldas”, aseveró el empresario.

A los pocos días, Zhao anunció que Binance firmó un acuerdo no vinculante para adquirir FTX luego de que esta solicitara su ayuda para cubrir la crisis de liquidez. No obstante, la emoción duró poco, ya que, en la jornada siguiente, el exchange se retractó y detalló que no compraría FTX por el “mal manejo de los fondos de los clientes y las supuestas investigaciones de agencias gubernamentales”.



El famoso exchange Binance estuvo cerca de comprar FTX. Fuente: Forbes.

“Al principio, nuestra esperanza era poder ayudar a los clientes de FTX a proporcionar liquidez, pero los problemas están fuera de nuestro control o capacidad de ayudar”, expresó Binance mediante Twitter.

Volatilidad y consecuencias

Desafortunadamente para los usuarios del mercado cripto, estos movimientos y rumores corporativos afectaron directamente a las cotizaciones de los activos.

En el caso de bitcoin, arrancó la semana en USD 20.900 por unidad, pero en solo dos ruedas se desplomó un 24% hasta los USD 15.600, aproximadamente, valores no vistos desde noviembre de 2020. De esta forma, llegó a acumular un 77% de pérdida desde el máximo histórico de noviembre de 2021.

Por su parte, el comportamiento de FTT fue devastadoramente negativo. De la apertura del lunes al mínimo del miércoles, colapsó un 95% hasta llegar a poco más de US$ 1, alcanzando una cifra similar a la de la oferta inicial de 2019. Aunque se recuperó un 180%, aún está un 97% por debajo del máximo de septiembre de 2021. El mercado cripto se cargó de volatilidad. Fuente: Pexels.

En tanto, ether, la segunda criptomoneda más grande del mundo por capitalización bursátil, cayó un 31% en las dos jornadas más violentas de la semana, pero en este caso no marcó nuevos mínimos, sino que llegó a valores de julio de este año.

La alta correlación entre las criptomonedas sigue siendo elevada, tal como se expone en escenarios de volatilidad e incertidumbre como el actual, en donde lo sucedido con un solo token y empresa repercute negativamente en el resto de activos.

Si bien nadie conoce con exactitud cómo terminará la historia de FTX, Binance y sus derivados, se cree que en poco tiempo pasará a la historia y se sumará al grupo de proyectos fallidos que solo afectaron a los participantes de la industria descentralizada.

* Santiago Coates es licenciado en Administración de Empresas y comunicador. Analista e investigador de inversiones cripto en Inversor Global.