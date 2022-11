Construcción de viviendas: en noviembre, el valor del metro cuadrado ya alcanzó los $234.000

Quienes están en la construcción de su casa tienen claro que cada peso que ingresa deben destinarlo a la compra de materiales debido a la suba constante de los mismos en un contexto inflacionario. Así, el valor del metro cuadrado para la construcción de una vivienda de mediana calidad, según el Centro de Ingenieros de Mendoza, ya alcanza en noviembre los $234.203, lo que lleva el precio de una casa de 60 metros cuadrados a más de $ 14 millones de pesos.

En dólares, siempre según el informe, al valor comprador del Banco Nación, el costo fue de U$S 1.570 con un total de poco más de 94.000 dólares. En tanto, el precio del metro cuadrado para una vivienda económica fue en noviembre de $ 155.223 y U$S1.040,93; respectivamente. El costo final de una casa de las mismas dimensiones sería de $ 9.313.380 y casi 63.000 dólares.

Los altos valores a la hora de construir y la conveniencia del dólar paralelo ha implicado una pequeña reactivación en el mercado inmobiliario de viviendas usadas. En noviembre, el precio del metro cuadrado acompañó la inflación general en torno al 7% con incrementos de materiales que alcanzaron el 10% como las puertas placas o el 21% como el alquiler de contenedores.

La conveniencia del dólar blue

Las personas que tienen dólares y pueden cambiarlos en el mercado paralelo obtienen mayor ganancia, por lo que el precio de la construcción a valor blue requiere de casi la mitad de dólares que al oficial. Así, el precio del metro cuadrado a valor del paralelo comprador fue de U$S 848,56 con una variación en el último mes de 5,62%. Al observar la evolución en internanual, el costo en “blue” se incrementó 18,55% mientras que al precio oficial esa diferencia fue algo menor con una suba de 16%.

No obstante, la desactualización del precio del dólar paralelo en relación al resto de los del mercado, ha impactado de manera positiva tanto en los números de la construcción como en la venta de propiedades. Quienes tienen dólares y ven cómo los mismos corren el riesgo de desvalorizarse en un contexto internacional cambiante, apuestan por el mercado inmobiliario que hoy está relativamente barato en dólares.

El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, Estanislao Puelles Millán, explicó que el sector vive una suerte de pequeña primavera por este motivo. “Es un buen momento para la compra ya que hay inmuebles a precios muy convenientes”, explicó el especialista y agregó que hoy hay viviendas de 80 metros cuadrados que pueden encontrarse en U$S 60.000 a un valor de blue de entre U$S 650 y U$S 700 el metro cuadrado.

Puelles Millán comentó que los precios de las viviendas vienen en baja en relación a la inflación y que quienes poseen dólares prefieren invertirlos antes que esperar a ver cómo se desvalorizan debajo del colchón.

Un nuevo índice para la obra pública

Así como aumenta la construcción del metro cuadrado de una vivienda, también lo hacen los costos de la obra pública con las dificultades para redireccionar precios en medio de una inflación creciente. En este contexto, las principales cámaras de la construcción de Mendoza han solicitado a las autoridades la elaboración de un índice oficial que se actualice a un mayor ritmo que el actual.

La idea es que la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) readecue su índice, que data de la década del 70 y consta de 370 ítems. “El objetivo es que los valores oficiales de la construcción se redeterminen mes a mes al menos de manera provisoria para que las empresas no queden tan rezagadas con los contratos de obra pública”, explicó Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza (Cecim).

El empresario agregó que se podría avanzar en el tema debido a que los ministros de las áreas de Economía e Infraestructura “han demostrado buena predisposición” para llevar adelante el cambio a un índice más corto y, por tanto, más ágil para los tiempos que corren.