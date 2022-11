Fuerte rechazo de un economista al equipo técnico del Fondo Monetario Internacional

El próximo viernes llegarán a Argentina los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para destrabar un desembolso de 5 mil millones de dólares y discutir acerca de la tercera revisión del acuerdo firmado a principios de año por el exministro de Economía, Martín Guzmán.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que lograrán pasar la tercera revisión, pero necesitan destrabar ese desembolso con el fin de pagar los primeros vencimientos del 2023. En este marco, el columnista de Economía de MDZ Radio, Alfredo Romano, declaró que “cada revisión del FMI es impresentable porque no llevan a cabo un programa de estabilización sino de aguante”.

“Cada revisión del Fondo Monetario Internacional ha sido impresentable porque ha utilizado una cantidad enorme de mecanismos para aprobarle los plazos de pago a este Gobierno. Este programa no es de estabilización, sino de aguante. Pero el problema es que todos los argentinos estamos sumergidos en estas problemáticas y nuestros salarios cada vez pierden más valor”, manifestó.

Además, agregó: “La verdad es que estoy muy contrariado con sus informes y creo que han sido uno de los principales responsables de la próxima crisis de la Argentina, que será muy grande”.

Para los analistas económicos del país, los diversos tipos de cambios en el sistema financiero y las pérdidas de reservas del Banco central de la República Argentina (BCRA), responden en parte a que el Gobierno nacional no quieren devaluar, ya que este mecanismo sería para comenzar de cero en la hoja de balances.

Al respecto, Romano sostuvo que "no es una solución" y que "la única forma de encontrar un rumbo en Argentina es corrigiendo el déficit fiscal". “Solo devaluar no ordenará nada. Tampoco el Gobierno quiere hacerlo, menos ajustar las finanzas y además, no han ofrecido un plan de rumbo. Las condiciones para cambiar es por medio de un plan de crecimiento sostenido y las mismas no han sido impuestas por el kirchnerismo", sentenció.