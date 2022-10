Automotrices: entre el conflicto de neumáticos y el plan de inversiones

El presidente de Renault, Pablo Sibilla, profundizó sobre los conflictos con el sindicato de neumáticos y la situación actual de la industria argentina. El empresario reveló qué tipo de relación tiene con el ministro de Economía, Sergio Massa. "Me parece una persona pragmática y que creo que lo ha demostrado en un contexto muy complejo de la Argentina", destacó el CEO de la empresa automotriz.

El presidente de Renault Pablo Sibilla.

-Dentro del panorama actual, ¿cómo está la situación respecto a las importaciones?

-El 90% de lo que vendemos en Argentina lo fabricamos en el país. Estamos ajenos de la temática de importación de autos. Conseguimos abastecer buena parte. Lo más importante hoy es discutir con el Gobierno qué van a hacer los próximos meses. Lo que pactamos con ellos se cumplió, así que la verdad es que hoy en día no tengo nada qué decir. No reclamos que hacer. Por suerte Renault no se vio impactada por la crisis de neumáticos. Teníamos stock como para una semana más.



-¿Están pensando medidas para no depender completamente de la producción nacional de neumáticos?

-Tenemos desarrolladas algunas alternativas de neumáticos importados que los usamos en caso de necesidad como cuando pasa lo que pasó con el sindicato. Igualmente, no es que podemos importar neumáticos disponibles para usarlos al otro día. Tienen que estar homologados para que no haya accidentes. Nosotros tenemos neumáticos homologados. En este caso, cuando necesitamos echar mano de neumáticos importados, lo hacemos.

El ministro de Economía Sergio Massa.

-¿Cuál es tu relación con el ministro de Economía Sergio Massa?

-Lo conozco de antes de ser ministro de Economía. Me parece una persona pragmática y que creo que lo ha demostrado en un contexto muy complejo de la Argentina. Vino con una posición pragmática y para mi lo importante es eso. Más allá de lo que pueda pensar en colores políticos, lo que queda es eso.



-Teniendo en cuenta la situación económica del país, ¿de qué forma adaptan la inflación a la competencia de precios?

-Los precios aumentaron menos que la inflación en los últimos meses. En el pasado aumentó un 3,8% y este mes algo parecido. Creo que en lo que es industria automotriz está más ligado a lo que es la devaluación. La inflación obviamente tiene un impacto en los insumos pero lo que más impacto tiene en la cadena de valor es el precio de las materias primas y el precio de la moneda en cualquier parte del mundo. Esos son los drivers de los precios.

Sibilla reveló también el futuro exportador de la empresa. "Hay varios proyectos. El año que viene arrancamos con un nuevo mercado para Kangoo. Es totalmente nuevo para Renault argentina. Es afuera de América y estamos muy contento de poder lograrlo. Luego viene Brasil que hubo que hacer una readaptación del motor. La Kangoo va a ir a Brasil. Estamos trabajando mucho en eso", expresó el presidente de Renault.