Restricciones para importar: qué complicaciones le traerá al Gobierno

Ante la medida de la Secretaría de Comercio Interior en cuanto a la eliminación de licencias automáticas de importación de algunos bienes, MDZ Radio habló con el especialista económico Carlos Burgueño sobre el impacto de esta decisión y hasta cuándo podría estar vigente.

El especialista afirmó que el funcionario de la aduana que puede aceptar o no la entrada de un producto, según su discrecionalidad o la necesidad de frenar su ingreso que considere pertinente, tendrá la tarea de visibilizar qué necesidad de ese producto hay en la economía. Y agregó que “licencia no automática, no quiere decir que el producto esté prohibido, lo que se va a decidir es cuándo va a ingresar este dinero. Ese radar va a funcionar producto por producto”.

Burgueño especificó que habrá dificultades de conseguir productos pertenecientes a deportes como hockey, esquí, golf, artículos para crossfit, esto incluye también la indumentaria de dichas actividades. Además, esta medida afecta a productos como cacerolas, juguetes, freidoras, estufas, equipos de audio, máquinas destructoras de documentos, entre otros.

Ante la duración de este mecanismo, que incluye la eliminación de la licencia automática a ciertos productos, el especialista de MDZ Radio afirmó que se mantendrá “hasta que haya dólares. Probablemente, se saque esta medida con otro gobierno. Yo supongo que algo van a liberar para las elecciones o Navidad por una estrategia política”.

“Acá hay una cuestión política paralela a todo esto: primero vienen las Fiestas, por lo cual es muy difícil bancar esta fecha sin productos importados. Lo segundo es que ahora se viene una larga etapa hasta principios del año que viene sin grandes liquidaciones a menos que haya otro `dólar soja´, por una cuestión estacional”, explicó el especialista.

Finalmente, Burgueño cuestionó si el Gobierno realmente está haciendo lo suficiente para conseguir los dólares que faltan. Y agregó: “Esto te garantiza inflación por oferta durante varios meses más”.