Qué relación tienen las licencias automáticas con la falta de dólares

La Secretaría de Comercio Interior dispuso la eliminación de licencias automáticas de importación de algunos bienes, con el argumento de que estos no eran de necesidad básica para Argentina, por lo que ahora deberán tener aprobada una licencia no automática. Los palos de golf, esquíes y patines de hielo serán uno de los productos afectados.

MDZ Radio conversó con el especialista económico Carlos Burgueño sobre dicha medida y la relación con el faltante de dólares del país.

"La licencia automática permite que vos traigas un producto y la Aduana está obligada a aceptarlo. Con esta medida hay una serie de productos que pasan de una licencia automática a una no automática. Esto quiere decir que no es automática la autorización sino que requiere la firma de un funcionario. El Estado no está obligado a aceptar su ingreso", explicó Burgueño.

Con esta medida, el especialista cuenta que habrá una persona en la Aduana, que puede aceptar o no la entrada de un producto según su discrecionalidad o la necesidad de frenar su ingreso que considere pertinente. El trasfondo de esta medida tiene que ver, según Burgueño, con la falta de dólares en el país, ya que se necesitan para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y para pagarle a sectores de la industria que tienen que seguir produciendo

Es el caso de la producción agropecuaria, que tiene que traer agroquímicos, o de la industria manufacturera que requiere de insumos o bienes intermedios importados.

"Pero como no hay dólares para todos, tenés que traer una herramienta legal para regular la salida de dólares para las importaciones, lo que hacen es transformar un gran listado de productos que podían entrar con licencias automáticas a no automáticas. Todo esto va a depender del funcionario de turno”.

Finalmente, el especialista económico de MDZ Radio explicó que "si vos tenés licencia automática y la Aduana te impide entrar el producto cuando vos ya pagaste todos los impuestos, podes ir a la Justicia y esta te libera el producto. En este caso con las licencias no automáticas, lo que le permite al Ejecutivo es darle un matiz de legalidad a la prohibición”.