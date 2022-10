El Gobierno postergó el aumento de la luz por presión de políticos kirchneristas

Por presión de gobernadores e intendentes kirchneristas el Gobierno confirmó que postergará hasta este mes la quita de subsidios a la luz prevista para el mes pasado, lo que se verá reflejado en las boletas que los usuarios recibirán en el mes de noviembre.

La quita de subsidios estaba prevista para septiembre, con el consecuente incremento en las facturas del servicio, pero se pasó a octubre, según confirmó el Poder Ejecutivo, por lo que las boletas nuevas llegarán en noviembre.

Una de las principales razones de esta medida es que el Gobierno se encuentra con dificultades para identificar los hogares de bajos ingresos que no se inscribieron en el registro de subsidios, un problema que no tendrá resuelto hasta fines de año, según confirmó la secretaría de Energía, Flavia Royon.

Sin embargo, no es esa la única razón. De hecho, gobernadores e intendentes, en su mayoría vinculados con el kirchnerismo, hicieron saber al Gobierno de su temor ante la posibilidad de estallidos sociales con aumentos que podrían llegar al 50% en un contexto en el que la inflación mensual es del 7%.

La secretaría de Energía había establecido que los clientes que no se hubieran anotado en el padrón de solicitantes de subsidios los iban a perder. Sin embargo, más de 5 millones de hogares no pidieron subsidios y la mayoría no corresponden a sectores de altos ingresos, tal y como hicieron notar al Gobierno esos gobernadores e intendentes.

La secretaría de Energía fijó tres niveles de ingresos para continuar o perder los subsidios. Los correspondientes a ingresos “altos” -los que ganan más de $ 390.000 mensuales, o perciben menos pero quieren continuar con la posibilidad de atesorar el dólar ahorro- irán perdiendo paulatinamente las subvenciones en las boletas de servicios públicos, en concreto en tres tramos. Se los denominaba “N1” en la terminología oficial.

Ahora bien, dado que el Gobierno se encontró a fines de septiembre con ese número imprevisto de los más de cinco millones de hogares que no se anotaron en el registro de subsidios, todos ellos iban a recibir un tratamiento propio de ingresos alto, es decir, no recibirían subvenciones, un situación que desde el kirchnerismo ven peligrosamente cercana a una crisis social.