Cuáles son los mejores sectores para invertir en tiempos de crisis

Por Bruno Perinelli *

En tiempos de crecimiento y prosperidad económica, invertir resulta sencillo, no sólo porque prácticamente todos los sectores y sus empresas se desempeñan correctamente, sino también porque las compañías más populares, actualmente las tecnológicas, sobresalen y ofrecen retornos impactantes.

No obstante, cuando el ciclo se revierte, lo que es normal, sólo los inversores capacitados e inteligentes logran sobrevivir. Y muchos de ellos lo hacen por haber rotado hacia acciones pertenecientes a sectores defensivos y estables.

En este caso en particular, sólo unos pocos logran proteger parcialmente el patrimonio de los ahorristas.

En épocas de crisis, los sectores defensivos brindan estabilidad. Fuente: Pexels

Higiene y salud

Pase lo que pase con la economía, las personas necesitarán seguir cuidando de su salud. Por lo tanto, todo lo relacionado a productos farmacéuticos y de higiene actuará como cobertura.

Hoy en día, existen cientos de compañías de este sector que cotizan en bolsa y crecen o se mantienen estables en tiempos de incertidumbre, pero la realidad es que las grandes multinacionales que dominan son sólo un puñado.

Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Eli Lilly and Company, AbbVie y Unilever, entre algunas otras, seguirán creciendo y ganando dinero de manera predecible aun cuando el mundo está en recesión o atravesando algún otro tipo de crisis.

La higiene se mantiene pase lo que pase con la economía. Fuente: Pexels

Alimentación

Por otra parte, aunque resulte obvio aclararlo, los seres humanos no podrían vivir sin alimentarse. Y si bien uno podría pensar que la comida casera lideraría en épocas de crisis, lo cierto es que el consumo de productos comestibles industrializados está muy arraigado en la sociedad.

Por este motivo, los titanes de la industria que poseen decenas de marcas bajo sus nombres también protegerán a los inversores al mantener una estabilidad en su situación financiera. Estamos hablando, por supuesto, de The Coca-Cola Company, PepsiCo, Kellogg's, Kraft, Nestlé, Danone, etc. La alimentación y las bebidas se comercializan en toda clase de entorno económico. Fuente: Pexels

Tal como sucede con las compañías de higiene y salud, las enfocadas en la alimentación ofrecen productos necesarios y cuentan con un alto poder de fijación de precios, lo que también las cubre de la inflación.

Cadenas minoristas

Todos los productos que desarrollan y comercializan las empresas de salud y alimentación suelen ser comprados en las grandes cadenas minoristas, de las cuales se destacan Walmart, Costco Wholesale, Target y Carrefour.

Con miles de tiendas físicas distribuidas a lo largo de todo el mundo y una fuerte presencia en el ámbito del comercio electrónico, todas estas corporaciones dominan el arte de los precios, subiéndolos y bajándolos según el contexto macroeconómico, para obtener el máximo beneficio posible sin sacrificar el volumen de ventas.

Cuando la economía se contrae, las ventas normalmente son menores, pero, aun así, las empresas del sector suelen desempeñarse relativamente bien en estas épocas.

Las cadenas minoristas se comportan relativamente bien en crisis. Fuente: Forbes

Además, al estar muy consolidadas en el mercado y tener décadas de trayectoria, no necesitan reinvertir constantemente el capital para seguir creciendo, lo que hace que repartan dividendos periódicos, capaces de estabilizar el portafolio.

Logística

Y el mejor amigo de las cadenas minoristas es el sector de la logística, ya que gracias a él llegan los productos a sus almacenes. Debido a su importancia dentro de la economía, las compañías que se dedican a la distribución de mercadería, por tierra, aire y/o agua, no se ven tan dañadas cuando los tiempos económicos y financieros se tornan negativos, aun cuando la distribución de mercadería cae.

En este caso en particular, al no tratar directamente con el público final, no suelen ser muy populares. Pero la realidad es que algunas como United Parcel Service, Union Pacific, J.B. Hunt Transport Services y Kirby son verdaderos gigantes y cumplen un rol esencial en la cadena de suministro. El transporte es fundamental para mantener la cadena de suministro. Fuente: Pexels

Seguros

En épocas de pánico e incertidumbre, los ahorristas normalmente recortan gastos, pero mantienen los seguros, de toda clase, ya que protegen la situación financiera en caso de que las cosas no salgan como se esperaba.

Es por esta razón que corporaciones como UnitedHealth Group, American International Group, Sun Life Financial, The Progressive Corporation e incluso en menor medida Berkshire Hathaway logran mantener su negocio a flote.

Además, la particularidad de estas empresas es que con gran parte del dinero recaudado mes tras mes arman estrategias para aprovechar el contexto financiero, siempre controlando los riesgos, y así incrementar el patrimonio. Es esencial reorganizar la cartera para sobrevivir a las épocas de incertidumbre. Fuente: Pexels

Y si bien a veces se ejecutan seguros contra quiebras, el desempeño general de las aseguradoras se mantiene estable, o decae menos que el de otras industrias.

La diversificación, ante todo

Si bien estos sectores suelen atravesar las crisis con mayor comodidad que el resto, los inversores deben seguir diversificando sus carteras, ya que no existe ninguna certeza de que en próximos escenarios negativos las empresas correspondientes a cada campo defensivo vayan a desenvolverse adecuadamente.

Por lo tanto, no está de más contemplar la opción de invertir directamente en fondos cotizados (ETFs, por su sigla en inglés). Estos vehículos financieros se negocian en el mercado secundario como las acciones, pero están compuestos por varias empresas.

De esta forma, si alguna compañía quiebra o se desploma, el rendimiento general del instrumento financiero no se verá tan afectado, siempre y cuando tal acción no cuente con una altísima ponderación.

Atravesar con éxito un momento económico desafiante puede ser muy duro psicológicamente, pero el período se hará más llevadero teniendo una cartera de inversión correctamente distribuida entre empresas defensivas y estables.

* Bruno Perinelli es licenciado en Economía especialista en Mercado de Capitales; analista colaborador de Cash Flow Semanal, Súper Acciones Millonarias y Plan de Retiro Soñado; y columnista de Mercado en 5 minutos en Inversor Global.