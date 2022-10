El Gobierno confirmó un acuerdo con el Club de París

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció esta tarde que el Gobierno cerró "de manera exitosa" un acuerdo con el Club de París.



"En el día de hoy hemos terminado de manera exitosa para Argentina el acuerdo con el Club de París", dijo Massa al lanzar un programa de créditos para pymes en el partido bonaerense de Escobar, al tiempo que señaló la importancia de "consolidar la credibilidad" del país.





"Muchas de las empresas que están acá tenían vedado el acceso al crédito en Europa y para comercializar con empresas del bloque europeo porque veníamos trabados en las negociaciones con el Club de París", destacó el ministro.



Según consignaron informantes, el ministro Sergio Massa participó vía telefónica desde la Argentina de las reuniones con el Club de Paris, en momentos en que una misión técnica -Marco Lavagna y Leonardo Madcur- está ultimando los detalles del acuerdo para renegociar la deuda por más de US$ 2.000 millones que el país mantiene con bancos y países de ese foro.

Las fuentes precisaron que el funcionario "se encuentra participando a través de conversaciones telefónicas de las reuniones y a la vez mantiene contacto permanente con su equipo económico que viajó hasta allí".



El equipo técnico, encabezado por el encargado de las relaciones con los organismos multilaterales y titular del Indec, Marco Lavagna, y el jefe de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur, inició ayer en la capital francesa conversaciones formales con la contraparte para cerrar el acuerdo técnico con el Club de París.



En octubre, Massa logró grandes pasos en Washington en las negociaciones con el Club de París, durante un encuentro que mantuvo con su secretario general, Emmanuel Moulin. Y tenía previsto programar un viaje a Francia para esta semana, aunque luego por razones de agenda el ministro permaneció en la Argentina.



Este cambio de planes no impidió que se inicien las conversaciones, entre las partes, y que Massa decida participar vía telefónica, en vistas de que ya hubo un acercamiento a principios de octubre.



"El acuerdo está casi cerrado. Hay muy buenas perspectivas", expresó en su momento Massa y a un grupo de periodistas a la salida de una de las reuniones del equipo económico en Estados Unidos, en el marco de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.



El objetivo de la Argentina es negociar una refinanciación de la deuda de aproximadamente US$ 2.400 millones a partir de una extensión de los plazos de repago, una reducción de la tasa de interés, que actualmente es del 9% anual, y la incorporación a dicho acuerdo de los US$ 430 millones ya abonados en dos pagos en febrero de 2022 y julio de 2021.



Resultó clave para avanzar en las negociaciones la aprobación de la segunda revisión del programa vigente con el FMI, que formalmente se concretó el 7 de octubre último, ya que para el Club de París es una condición de base (no escrita), para evaluar el desempeño y las políticas para la refinanciación de la deuda de la Argentina con dicho organismo multilateral.