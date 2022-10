Crecen las dudas de que haya bono de fin de año para el sector privado

El ministro de Interior Eduardo "Wado" de Pedro, anunció ayer que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa están trabajando en un bono para trabajadores privados, con el fin de compensar la pérdida que tiene los sueldos que no equiparan la inflación. El especialista económico de MDZ Radio Carlos Burgueño detalló las posibilidades de que esto ocurra.

El kirchnerismo como base principal, según el economista, argumenta que los salarios de los trabajadores no pueden perder contra la inflación: "El tema es que tenés sindicatos, como el de camioneros, que aumentaron sus sueldos y equipararon la inflación, con lo cual no les correspondería el bono, y después, por ejemplo, el periodismo que logró un aumento de sólo el 60%. Lo que este criterio debería implicar es que los camioneros no reciban nada y los periodistas reciban un 40% - para equiparar la inflación- y esto lo deben pagar las empresas", comenzó explicando Burgueño.

En consecuencia, según el economista, la respuesta seguramente de las empresas privadas sea negativa: "Si esto sucede, ¿Quién lo pagaría? ¿El Estado? Massa dice que, de ninguna manera, ya que el Estado no tiene esa plata".

"Cuando se dice que se está trabajando en un bono, que seguramente lo está haciendo el kirchnerismo, porque Massa no está trabajando en esto, me remito a Juliana Di Tullio y su proyecto, que supongo que es en lo que anunciaron que están trabajando. Este trata sobre una suma fija para trabajadores que perciben hasta determinados ingresos", explicó el especialista.

Burgueño hizo hincapié en la diferencia de un bono y que se empaten los sueldos con la inflación, "la pregunta es que si los privados pueden hacer esto: O lo paga el Estado o el privado. En el caso del sector público donde la plata la pone el Estado, hay que negociarlo con el Fondo Monetario Internacional, que exige que demuestres de dónde sacas el dinero y que no se traduzca en emisión, ésa es la condición para avalar un bono de este tipo, es lo mismo que pasó con el IFE 5".

Finalmente, el especialista de MDZ Radio concluyó: “Políticamente, el kirchnerismo lo está apurando a Sergio Massa. El objetivo es que la gente tenga más plata a fin de año y pueda empatar los sueldos con la inflación. El problema es de dónde sale la plata".