El Gobierno negocia la deuda con el Club de París y prepara el desembarco de Sergio Massa

El encargado de las relaciones con los organismos multilaterales y titular del Indec, Marco Lavagna, y el jefe de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur, iniciaron formalmente las reuniones técnicas en la capital francesa para cerrar el acuerdo técnico de la Argentina con el Club de París.



Fuentes oficiales indicaron "que la misión técnica es de carácter reservado" y se encuentra en estos momentos en la capital francesa con la contraparte, el equipo de Emmanuel Moulin, el director general del Tesoro de su país y presidente del Club de París.



Luego, el ministro de Economía, Sergio Massa, viajará a la misma ciudad “al cierre” de las negociaciones para sellar con Moulin la renegociación de más de US$ 2.000 millones remanentes de deuda y los intereses acumulados de lo que va de 2022.



En octubre, Massa logró grandes pasos en Washington en las negociaciones con el Club de París, durante un encuentro que mantuvo con Moulin.



"El acuerdo está casi cerrado. Hay muy buenas perspectivas", expresó en su momento Massa a la salida de una de las reuniones del equipo económico en Estados Unidos, en el marco de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.



El objetivo de la Argentina es negociar una refinanciación de la deuda de aproximadamente US$ 2.400 millones a partir de una extensión de los plazos de repago, una reducción de la tasa de interés, que actualmente es del 9% anual, y la incorporación a dicho acuerdo de los US$ 430 millones ya abonados en dos pagos en febrero de 2022 y julio de 2021.