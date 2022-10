Para la prensa internacional, Sergio Massa es el que evita el "caos" en Argentina

Que Argentina “se encuentra nuevamente perdida en un laberinto económico” y que el ministro de Economía, Sergio Massa, “es lo único que se interpone entre el país y el caos”, considera el prestigioso medio económico británico The Economist.

En un fragmento de unos de los artículos, se detalla: “Camine por la calle Lavalle o la calle Florida en el centro de Buenos Aires y cada 20 metros alguien gritará ‘cambio’, ofreciendo comprar o vender dólares a una tasa que es aproximadamente el doble de la oficial. En los supermercados los precios suben cada mes. La inflación este año se dirige al 100%”.

“Como ha sucedido varias veces en los últimos 50 años, Argentina se encuentra nuevamente perdida en un laberinto económico creado principalmente por ella misma. Las distorsiones han llegado al punto de peligro. ‘Si esto continúa, volveremos a ver saqueos de supermercados’, dice un taxista”, señalan desde el medio británico, consigna Noticias Argentinas.

The Economist, su análisis sobre la Argentina, menciona que en la “actual inestabilidad” nacional hay un “Gobierno peronista débil y dividido”.

“Alberto Fernández, el presidente, le debe su cargo a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner -sin parentesco con el presidente-, la figura más poderosa del peronismo, de elegirlo como el candidato peronista y postularse para ser su vicepresidenta. Heredaron una economía que su predecesor conservador, Mauricio Macri, había intentado arreglar sin éxito”, mencionó.

Y continuó: “Llegó a un acuerdo de 57.000 millones de dólares con el FMI para evitar el desastre. El primer ministro de Finanzas de Fernández, Martín Guzmán, un académico, amplió los controles de precios y cambios, reestructuró los bonos extranjeros y negoció un nuevo acuerdo con el FMI”.

En otro tramo, resaltan que “el fondo fue más indulgente que en el pasado” y que “al preferir la inflación a la austeridad, los aliados de Cristina Fernández en el Congreso votaron en contra del acuerdo, que fue aprobado con los votos de los peronistas moderados y la oposición”.

Posteriormente, prosiguió: “Cuando Guzmán trató de implementarlo, ella (la Vicepresidente) lo obligó a renunciar en julio. Eso hizo que el peso en la calle se hundiera; la demanda de bonos del Gobierno en pesos se cayó. Con el aumento de las protestas y huelgas, algunos temían que el Gobierno pudiera caer”.

Así, explica cómo los Fernández “recurrieron a regañadientes a Sergio Massa”, a quien calificaron como “la tercera figura más importante del peronismo”.

De acuerdo a lo que dice The Economist, el ministro “ha traído algo de calma, aunque no mucha. Sus objetivos, comentó en su oficina en Buenos Aires, son bajar la inflación tanto recortando el déficit fiscal como generando confianza en el peso con superávit comercial y reservas de divisas. El acuerdo con el FMI es un ancla, no un objetivo”.

A su vez, repasaron la estrategia de Massa de aportar reservas al BCRA mediante el dólar soja. “Aun así, las reservas netas son de solo 2.000 millones de dólares, según el FMI. Para cuidarlas mientras los fanáticos argentinos se preparan para viajar a Qatar para la Copa Mundial de fútbol del próximo mes, introdujo un impuesto sobre el gasto turístico en el extranjero”, puntualizó.

Y agregó: “Ha reducido los gastos del Gobierno, elaborado un presupuesto más estricto y está trabajando para recortar los subsidios indiscriminados de las facturas de servicios públicos y el transporte público. La inflación ha ayudado a ese esfuerzo al reducir el valor real del gasto. El ministro recibió un impulso cuando el FMI aprobó el 7 de octubre un desembolso de 3.800 millones de dólares -aunque el dinero volverá al pago de la deuda-. El Fondo elogió los esfuerzos de Massa, pero advirtió que los riesgos siguen siendo altos”.

Bajo ese contexto, destacaron que “el mayor de esos riesgos es político” y recordó el tuit de Cristina sobre la moderación de precios de alimentos y la arremetida de Máximo contra el dólar soja.

“Sin embargo, Fernández (de Kirchner) debe saber que Massa es lo único que se interpone entre Argentina y el caos. El país se enfrenta a elecciones generales dentro de un año, que ampliamente se espera que gane la oposición. La reforma a fondo de la economía y el retorno al crecimiento sostenido tendrán que esperar a un gobierno más fuerte y decidido”, añadieron.

Y completaron: “Para el actual ‘el objetivo es sobrevivir, porque no gobiernan’, dice Luis Tonelli, politólogo cercano a la oposición. Enfrentando cargos legales por corrupción -que, según ella, es persecución política-, la Señora Fernández tiene interés en ser reelegida como senadora para conservar la inmunidad de prisión”.