Las dificultades que presenta Mendoza para cambiar la matriz productiva y dejar de tener los salarios más bajos del país

Con ingresos por debajo del promedio nacional y una alta presión tributaria, los economistas del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) analizaron las posibilidades que tiene Mendoza para diversificar su matriz productiva con el fin de recuperar el poder adquisitivo de los mendocinos y de la economía provincial.

El economista del IERAL, Jorge Day, contó en MDZ Radio los detalles del último informe que demostró los aspectos primarios a tener en cuenta para diversificar los sectores productivos de Mendoza debido a que una de las principales preocupaciones son los bajos ingresos en la provincia. “En los últimos años nuestros ingresos han caído y eso nos hace pensar en qué sectores debemos invertir para ampliar nuestra matriz productiva. Para hacerlo, se eligió estudiar la dinámica de los salarios provinciales del último tiempo y comparar junto con las otras provincias esta variable de investigación”, adelantó el entrevistado.

Jorge Day sostuvo que “Mendoza posee los salarios más bajo a nivel nacional y que la dinámica de los ingresos demuestra que la caída data desde el 2014”. “La caída del valor de los ingresos se deben a las variables macroeconómicas nacionales que repercute en los salarios de los mendocinos. Esto demuestra que el problema no es el de la provincia, sino que la actividad productiva se encuentra envuelta por las variables nacionales, como la inflación y la pandemia, entre otras más”, explicó.

“En temas de salarios, estamos por debajo del promedio y nos encontramos en el puesto de 15 entras las 24 jurisdicciones del país. Somos la quinta provincia más importante de Argentina con ingresos por debajo del promedio y los datos provienen de trabajadores registrados”, sostuvo.

Dado lo anterior, el economista del IERAL aseguró que “para pensar en cambiar nuestra matriz productiva se deben tener en cuenta dos variables importantes a la hora de tomar decisiones”. “La primera es la localización geográfica de la provincia y la segunda es la capacidad de poder contar con los recursos necesarios para producir. En virtud de que estamos lejos de los grandes centros de consumo y lejos de los puertos hay actividades que no son beneficiosas para Mendoza, una de ellas es la industria automotriz", describió Day.

Al mismo tiempo, el especialista subrayó que la provincia no está aprovechado las ganancias que podría generar la actividad petrolera. "En materia de recursos naturales tenemos oportunidades, pero no se está aprovechado y una de ellas es la industria petrolera. Esta actividad hace 15 años atrás, le representaba a Mendoza el 20% de su PBI y ahora representa solo el 12%, dejando en evidencia que la provincia no aprovecha su parte de Vaca Muerta, pero si lo hace Neuquén”, apuntó.

Partiendo de la conclusión del informe, los economistas consideraron que cambiar la matriz productiva de Mendoza no es un tarea fácil de llevar adelante porque depende exclusivamente de un contexto macroeconómico estable y de las leyes de la oferta y la demanda.

Finalmente, aseveró que uno de los vaivenes que sufren las empresas y repercute en los salarios de la gente es la presión tributaria que ejerce el Gobierno provincial. “Al producir más, la provincia debería tener como ventaja una menor presión impositiva, pero el gasto público ha aumentado mucho entre el 2003 al 2015 y se traduce en una mayor presión tributaria. Ahora, el Gobierno provincial trata de bajarlo de a poco, no obstante, debido a que el promedio quedó muy alto en el pasado, las empresas en estos momentos padecen sus consecuencias", concluyó.