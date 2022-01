De qué depende que el dólar blue baje o siga subiendo

El dólar blue cotiza en $207,50 para la venta. Así, la brecha actual se aproximaría al 92%, ya que el oficial cotiza en $109,56 en promedio. El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, se refirió a esta alza y dijo que él entiende que no seguirá subiendo, aunque depende de un acuerdo clave para el país.

"El dólar blue está caro. Tenemos un dólar blue, en relación a los ingresos, más elevado que cualquier país de la región. Es de país pobre centroamericano", dijo con insistencia el economista.

Para Carlos Burgueño, "un dólar blue a 200, 207 o 210 es caro, lo que no significa que no vaya a seguir subiendo. Aunque si sube, no creo que mucho más".

De todos modos, sí puede ocurrir algo más que termine de acelerar la divisa paralela: "Lo peor es que no haya acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí sí iríamos a una nueva cotización del dólar blue, de acá a marzo, aunque hay tiempo". Es que llegado ese caso, "hablaríamos de otras circunstancias respecto a la política económica argentina".

La cotización actual del dólar blue, según el especialista, muestra la desconfianza que hay en la economía de nuestro país, "porque el Gobierno habla mucho de que Argentina crece y de que va a seguir creciendo. La pregunta es si eso pasaría al no haber acuerdo con el Fondo".

La brecha entre el dólar blue y el oficial supera el 90%.

¿Qué ocurriría en caso de que Argentina no logre arreglar con el FMI?

"La consecuencia de un no acuerdo es que no habría financiamiento para inversiones. Y tengamos en cuenta que la obra pública depende en gran parte de los créditos financieros internacionales. Si estás en default con el FMI, olvidate. Sumado a que una empresa europea para invertir en cualquier cosa en Argentina necesita pedir crédito al Banco de Inversiones Europeo, que depende del Banco Central Europeo, que es el que maneja Christine Lagarde (ex directora del FMI). Se entiende, ¿no?", respondió Burgueño.

De este modo, el economista concluyó que en que por todo aquello, "no habrá créditos de bancos de financiamiento europeo a empresas europeas que quieran invertir en Argentina si entrás en default con el FMI, que además implica entrar en default con el Club de París".