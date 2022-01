Una niña de doce años crea una empresa de juguetes y gana más de 200 mil dólares

Pixie Curtis es una niña de doce años de Sidney, Australia. Esta joven, con la ayuda de su madre, creó una empresa llamada Pixie's Pixs que vende juguetes de tipo “pop it”. Lo sorprendente es que, a tan solo 48 de haber comenzado, se agotaron todos sus productos y ganó más de 200.000 dólares en el primer mes.

Según la madre de Curtis, la idea era generar un plan que le permita a su hija la posibilidad de retirarse y vivir holgadamente a los 15 años de edad, pero parece poco probable, debido a que la niña tiene un gran espíritu emprendedor y tacto con el mundo de los negocios.

“Lo que es lo más emocionante para mí es el espíritu emprendedor que tiene a una edad tan joven. Yo nunca lo tuve, aunque me inculcaron que tenía que triunfar”, dijo Roxy Jacenko, la madre de Pixie. "Cuando tenía 14 años, conseguí un trabajo en McDonald's porque eso es lo que hacías en mi época. Entonces, supongo que para mí lo más importante es su impulso como emprendedora”, agregó.

La niña ya tiene otro negocio adicional: Pixie’s Bows, una empresa dedicada a la venta de accesorios para niñas. Su éxito ha sido tal que ha despertado el interés de muchas personas, llegando a superar los 100 mil seguidores en Instagram.

A pesar del enorme triunfo en el ámbito de los negocios y las jugosas ganancias que la niña está obteniendo, la madre no quiere que sienta que es un “trabajo formal”. "Lo he dicho desde el primer día, en el momento en que Pixie no quiera estar de frente o involucrarse con Pixie's Pixs y Pixie's Bows, volveremos a evaluar. Pero, por ahora, ella está feliz, aprendiendo mucho", comentó.

La madre de la niña es actualmente una gran empresaria que posee varios negocios exitosos, entre los cuales se destaca la agencia de relaciones públicas Sweaty Betty PR, que cuenta con la participación de su marido Oliver Curtis.

Aunque la pareja tuvo mucho éxito en el mundo de los negocios, no lo hizo a tan temprana edad como Pixie. Por lo que se trata de un caso fascinante y con mucho potencial.