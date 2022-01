Cómo estará el mercado inmobiliario argentino en 2022

El 2020 y el 2021 fueron malos años para el mercado inmobiliario, ya que los precios no pararon de caer y el volumen de operaciones comerciales se redujo a niveles preocupantes. Sin embargo, especialistas del sector coinciden en que el 2022 será el momento en el que estas tendencias negativas se reviertan.

Sebastián Sosa, presidente de RE/MAX Argentina y Uruguay, dialogó con Reporte Inmobiliario y comentó que “el año que viene el mercado inmobiliario va a tener ciertas mejoras”, teniendo en cuenta que se viene “de un 2020 que registró números muy bajos”.

De acuerdo al especialista, el 2021 fue cerrando con una mejora y esta tendencia va a sostenerse y el mercado va a tener más movimiento este año. “Entendiendo que nos estamos moviendo en un mercado con factores externos que no acompañan, con una ausencia absoluta de préstamos hipotecarios, una sobreoferta y una demanda retraída”, agregó el ejecutivo.

Por su parte, Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), coincidió en que el 2022 será un gran año para los inmuebles y agregó que se marcará “un cambio cualitativo de expectativas en el buen sentido luego de un largo ciclo de retracción y caída de precios”.

“Nuestro país es cíclico, de modo que el rebote no debe sorprendernos. Por supuesto que beneficiará a quienes apostaron por los ladrillos durante los últimos años en los cuales se vendió muy poco, no contamos con financiamiento y la macro no ayudó, así como tampoco la política”, indicó el empresario.

“En los primeros meses del año seguramente tendremos buenas noticias en estas cuestiones, que se juntarán con buenas noticias políticas y económicas, como por ejemplo el acuerdo con el FMI”, detalló Tabakman, quien concluyó proyectando que el sector inmobiliario dejará de ser atractivo por lo barato para volverse interesante como resguardo de valor e inversión a largo plazo.