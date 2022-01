Ethereum Meta: ¿estafa u oportunidad? ¿La nueva Shiba Coin?

Las criptomonedas han perdido más de la mitad de su valor en solo cuestión de meses. Las más famosas como el bitcoin y el ether siguen sin poder recuperarse del castigo del mercado. Sin embargo, la cripto Ethereum Meta no para de subir. En pocas jornadas, creció más de un 15.000.000%.

La cripto fue creada sobre la famosa red de Ethereum y, según su sitio web oficial, promete “pagos anónimos directos entre partes”. También afirman que las transacciones con esta divisa son totalmente privadas y coexistirían con la popular moneda ether.

"Cada usuario puede convertir monedas no anónimas (ethers) en monedas anónimas, que llamamos Ethereum Meta. Los usuarios pueden enviar Ethereum Meta a otros usuarios y dividir o fusionar Ethereum Meta que posean de cualquier manera que preserve el valor total. Los usuarios también pueden convertir Ethereum Meta de nuevo en Ether normal, ofuscando cualquier posible trazabilidad", afirman los responsables del proyecto.

El principal problema de esta moneda es que no se puede vender, lo que causa que los usuarios no puedan tomar ganancias y se catalogue a Ethereum Meta como una estafa, tal como sucedió con la criptomoneda de El Juego del Calamar, que no tenía nada que ver con los productores de la popular serie.

“Compré esta moneda -que no tiene ninguna utilidad- y gasté USD 700 a través de Coinbase. Dos días después, tenía USD 480.000 y estaba muy feliz. Unos minutos más tardes, vi que tenía USD 2.800.000 y me sorprendí y cambié rápidamente para cobrar. No obstante, me llevé la peor decepción: no se puede vender”, afirmó un usuario decepcionado que no puede retirar su dinero.

Para evitar comprar criptomonedas que son estafas, se puede acceder a sitios como Is this coin a scam? que analizan cada activo en particular.