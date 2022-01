Referentes del campo explotaron contra el Gobierno por las retenciones

El campo volvió a cuestionar la vigencia de las actuales retenciones. Como el Gobierno no pudo aprobar el Presupuesto 2022, la Mesa de Enlace sostiene que el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año, debe considerarse nulo.

"En el marco de la falta de sustento legal que hoy presenta el impuesto a la retención de las exportaciones, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias le solicita al Poder Legislativo que se haga eco de esta crítica situación institucional que vive nuestro país".

Y agregan: “Si el presidente no escucha, que el Congreso se haga cargo”.

La Mesa de Enlace explotó contra el Gobierno.

El escrito continúa: "El 31 de diciembre pasado venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el presidente de la Nación reglamentar las alícuotas de los derechos de exportación. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte también en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año".

"En momentos como este, donde la sequía y los incendios están generando pérdidas en varias provincias, este tipo de impuestos de imposición rígida ponen en jaque a muchos productores que aún no saben si van a salvar los costos", advirtieron los principales representantes del agro.

Días atrás, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, había manifestado lo siguiente: “Las retenciones desde el 1º de enero deben ser de 0%. No deberían existir. Hay un vacío legal, ya que no puede haber tributo sin ley, y ley no hay. Los legisladores deber ir a su ámbito de trabajo y legislar al respecto"