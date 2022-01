El dato sobre los contagios que preocupa a los empresarios

En el medio del suba de casos de coronavirus y el avance de la tercera ola, desde diversos sectores de la economía manifestaron su preocupación debido a que se incrementa el ausentismo de empleados por encontrase contagiados. De esta manera, el funcionamiento del sector empresarial, comercial e industrial se ve afectado.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) informaron este martes que actualmente aproximadamente 80 mil empleados dejan de trabajar por ser enfermarse con el virus o ser contacto estrecho.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la entidad indicó: “Hicimos una encuesta entre más de cien empresas del sector y en este momento, hay un 7,5% adicional de ausentismo. Esto representa duplicar y hasta cuadruplicar la falta de personal de la época, marcada por las vacaciones”.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA.

Asimismo, señaló que existe "un gran nivel de estrés, por eso se ve con preocupación el abastecimiento. Hay entre 70 mil y 80 mil personas que se acumulan todos los días por ausentismo vinculado con el covid-19".

"Si no encontramos algún camino -sobre todo con los contactos estrechos- que permita conjugar la certeza científica con el desarrollo productivo, vamos a estar complicados. El problema peor es el de los contactos estrechos, porque es una cosa difusa. Eso requiere una verificación”, dijo a Radio Rivadavia.

"En una semana la cantidad de casos pegó un salto fenomenal. Y aparece un doble efecto: por un lado, los contagiados; por el otro, los llamados contactos estrechos. Hay algunas tareas que pueden ser reemplazadas por personal temporario, pero muchas otras no. Todas las medidas que se tomen para evitar los contagios, las compartimos filosóficamente, porque estamos frente a una pandemia, no frente a una gripe”, comentó y consideró que realizar autotest en las fábrica es una propuesta "paliativa" para que "la producción no se pare y tampoco el abastecimiento”.