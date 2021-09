Los tres consejos de Howard Marks para invertir con sentido común

Howard Marks es un multimillonario, escritor e inversor estadounidense conocido por ser la mente detrás de Oaktree Capital Management, el mayor fondo de “activos en dificultades” del mundo. Además, es una de las personas más ricas de Estados Unidos, ya que cuenta con un patrimonio neto de más de USD 2.300 millones.

Debido a su larga experiencia y sus resultados financieros que quedan, claramente, en evidencia, sus consejos acerca de cómo invertir deben ser tenidos en cuenta por todos los inversores.

Tener paciencia

Howard Marks detalla que la clave del éxito se encuentra en la paciencia. No tiene sentido analizar activos y luego comprar si ante cualquier leve movimiento de precios se desarma la estrategia. En el largo plazo, la volatilidad se reduce y la tendencia gana solidez, por lo que hay que confiar en la visión inicial y, si la hipótesis es correcta, el tiempo dará sus frutos.

Seguir una filosofía de inversión

Por otra parte, el magnate comenta que hay que encontrar una filosofía de inversión que sea compatible con la personalidad de cada uno y especializarse en ella. Por ejemplo, si un inversor se siente cómodo invirtiendo en acciones, debe centrarse en la operatoria de acciones, no intentar abarcar bonos, derivados financieros, materias primas y demás.

Controlar las emociones

A su vez, Howard Marks explica que no tiene sentido armar una estrategia o especializarse en una industria en particular si no se pueden controlar las emociones. Día tras día, los precios fluctuarán, y hay que tener la fortaleza suficiente como para no dejarse llevar por todo este “ruido”. Además, si se controlan los sentimientos e impulsos, no hace falta intentar predecir lo que podría llegar a suceder en el futuro, ya que se puede tomar una decisión en el acto sin entrar en crisis.