Una forma sencilla de determinar el potencial de crecimiento de una compañía

Analizar compañías para determinar si será rentable o no la compra de sus acciones no es una tarea sencilla. Algunos inversores se basan en el historial de distribución de dividendos, mientras que otros apuntan a empresas que recompran sus propias acciones. Sin embargo, muchos no saben que existe una tercera forma de encontrar interesantes oportunidades financieras.

Investigación y desarrollo

Al estudiar el balance de una empresa para poder conocer cómo se encuentra financieramente, no solo hay que centrarse en los ingresos y las ganancias, así como tampoco en el ratio que surge de dividir ambos factores.

Si bien es importante conocer el flujo de dinero de una compañía, lo cierto es que para determinar su potencial de crecimiento también hay que observar cuánto invierte en investigación y desarrollo. Al fin y al cabo, es una forma de sacrificar ganancias de corto plazo para potenciar las del futuro.

Evidentemente, es normal que la inversión sea más grande en compañías jóvenes y con mucho potencial por delante. Actualmente, las empresas de tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad y biotecnología son las que más dinero colocan en proyectos a futuro.

En contraposición, se encuentran aquellas compañías sólidas y estables que son las que suelen distribuir dividendos y recomprar acciones en el mediano plazo.

De esta forma, la próxima vez que haya que investigar acerca de acciones de crecimiento que tengan mucho potencial, una de las formas más efectivas de hacerlo será mediante la cantidad de dinero que destinen a investigación y desarrollo.

Para conocer un ejemplo concreto y práctico, el equipo de Inversor Global preparó un video al respecto: