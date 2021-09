Cómo se aprovechó Poncho De Nigris de La Tigresa y cuánto dinero en total le robó

Hace ya casi más de 20 años, Poncho De Nigris y La Tigresa mantuvieron una relación muy cercana, que en su momento se rumoreaba que era mucho más que una simple amistad. En ese entonces el artista comenzó a disfrutar de una vida llena de lujos, lo que para muchos no fue casualidad.

Cuando Poncho De Nigris pensó que todo esto había quedado muy atrás, salió Luis Felipe García, sobrino de La Tigresa, a declarar frente a los medios de comunicación que el regiomontano había encantado a la mujer para aprovecharse y gastar todo su dinero.

Enojado por las calumnias que ha recibido salió a confrontar diciendo públicamente, en una entrevista que dio en el programa Hoy, que a él le gustaría que ‘esa persona’ (refiriéndose al sobrino de La Tigresa) le pusiera a disposición un micrófono para que le pregunte por Poncho de Nigris. Asegurando que la mujer diría: ‘Ponchito nada que ver, lo vi un mes en mi vida’.

Poncho De Nigris e Irma Serrano. Fuente: Tv Notas

Y es que Poncho asegura que ellos tan solo se vieron durante un mes para darle celos a Pato Zambrano, hasta que el ‘plan’ funcionó y finalmente retomaron su relación.

No quiso terminar sin antes volver aclarar: ‘Pero yo no le toqué ni un peso. Pueden preguntarle a ella, seguro que va a decir: ‘Nunca le regalé nada, nunca nada que ver’. Yo me compro solo lo que tengo, no ocupo. Sí me sorprende mucho que me metan a mí en eso’.

Poncho de Nigris siempre supo que iba a hablar de él

Durante una entrevista mano a mano con Yordi Rosado, Poncho De Nigris aseguró que él siempre supo que iban a hablar de él si decidía aceptar la propuesta que Irma Serrano le hizo en ese momento.

‘Con lo de La Tigresa la verdad no me arrepiento. Me dijo: 'tú te vas a parar a que a lado mío. Yo estaba de qué voy a hacer, es que yo no quiero que digan que soy tu novio, yo sí le dije (...) No quiero que digan que somos novios, porque luego van a empezar a decir que te voy a robar, como lo que pasaba con Pato’, aseguró.

Además, comentó que en ese momento nadie lo apoyaba, incluso sus papás le dijeron que no era una buena idea, pero él decidió igual seguir adelante.





