Bitcoin: el gobernador del Banco de México realizó polémicas declaraciones sobre la criptomoneda

Alejandro Díaz de León, actual gobernador del Banco de México, opinó acerca de bitcoin y el mundo de las criptomonedas, enfatizando en que estos activos no son dinero, sino simplemente un medio de trueque.

Tras la llegada oficial del bitcoin a El Salvador, el mandatario de la entidad bancaria mexicana comentó que quien recibe bitcoins a cambio de un bien o servicio está realzando una transacción más parecida al trueque que a una operación común y corriente “porque esa persona está intercambiando un bien por un bien, pero no realmente dinero por un bien”.

A modo de respuesta para quienes afirman que el bitcoin y las demás criptomonedas son la evolución natural del dinero convencional, el presidente del Banco de México sentenció: “En nuestros tiempos, el dinero ha evolucionado hasta convertirse en dinero fiduciario emitido por los bancos centrales”. Y agregó: “Bitcoin se parece más a una dimensión de metales preciosos que a una moneda de curso legal diaria”.

Posteriormente, Díaz de León redobló la apuesta y sostuvo que para que las criptomonedas sean consideras dinero deben ser confiables y mantener su valor con el paso del tiempo.

“La gente no querrá que su poder adquisitivo, su salario, suba o baje un 10% de un día para otro. No quiere esa volatilidad para el poder adquisitivo. En ese sentido, no es una buena salvaguarda de valor”, remarcó.

Es importante recordar que, a pesar de la polémica que generó con sus comentarios, es un hecho que bitcoin es un activo muy volátil. Por ejemplo, en abril de este año, cayó alrededor de un 55% en dólares en solo 70 días. Posteriormente, logró recuperarse, pero hace unos días volvió a desplomarse cerca de un 11% en solo dos jornadas.