Esto paga Harry Styles por su exorbitante alquiler junto a Olivia Wilde

Harry Styles y Olivia Wilde se convirtieron en una de las parejas más populares del mundo del espectáculo, desde que se conoció su noviazgo a principios del 2021. Su romance crece cada día más y pagan una fortuna de alquiler en la casa que comparten desde hace poco tiempo.

La vivienda está ubicada en el moderno vecindario californiano de Los Feliz, en Los Ángeles, que era propiedad de la cantante española Lourdes Hernández y su esposo Zach Leigh. Tuvo muchas remodelaciones hasta llegar a su actual diseño minimalista, lo cual marca una diferencia porque en la zona la mayoría de las casas son antiguas.

Harry Styles y Olivia Wilde pagan por vivir en esta propiedad unos $10.000 dólares por mes, según el sitio Zestimate. El cantante de 27 años conoció este lugar de Hollywood Hills hace muchos años, ya que allí también alquiló el ex manager del grupo musical One Direction Jezz Azoff.

Fuente: Page Six

.En la lujosa casa predomina el blanco, está rodeada de palmeras y tiene aires veraniegos. Su patio trasero es espectacular para hacer fiestas, con un deck de madera alrededor de una larga piscina que tiene un hidromasaje y cerca se puede ver una parrilla y una barra para tomar unos tragos.

Rumores de casamiento

Desde que salieron a la luz las primeras imágenes de la pareja en enero, sus fanáticos enloquecieron de felicidad pese a la diferencia de edad. Ella es una querida actriz de 37 años y él, 10 años más joven, es uno de los cantantes más exitosos de la actualidad, principalmente entre adolescentes.

Se conocieron en el rodaje de la película "Don't worry darling", en la que ella también fue la directora. Olivia Wilde tiene dos hijos de su pareja anterior, que congeniaron de manera perfecta con Harry Styles al punto que decidieron irse a vivir juntos.

Fuente: Instagram @harrystyles.

Los rumores de casamiento comenzaron cuando la revista "Life & Style" lanzó una portada que decía "Recién casados" y una imagen de ellos en la región italiana de la Toscana. Debajo de eso se puede leer que el cantante habría comprado un anillo de 185.000 dólares y que los padres de ella no aprueban la relación.

Fuente: Instagram @oliviawilde.

Según Elle, Olivia Wilde fue consultada sobre esto cuando salía de un aeropuerto: "Hay una teoría de conspiración masiva en Internet que asegura que tú y Harry Styles ya se casaron. ¿Es cierto?, ¿no es cierto?. Pero la actriz, a quien no le gustan los paparazzis, les dijo que no iba a hablar con ellos por lo cual aún no hay una confirmación sobre la boda.



