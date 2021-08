La llamativa estrategia del Gobierno para fomentar el turismo

Matías Lammens, ministro de Turismo, señaló que están pensando muchas estrategias para fomentar el turismo. Es por eso que está en estudio una propuesta para pagarle el 100% de costo de los pasajes a extranjeros para que vengan al país.

El Gobierno tiene previsto abrir las fronteras en octubre. Según indicó Lammens, los extranjeros no tendrán que realizar cuarentena. Si bien esto no es oficial, despierta mucho enojo, ya que son muchos los argentinos varados que actualmente no pueden regresar al país.

Matías Lammens, ministro de Turismo.

“Estamos pensando en un plan donde podamos dar algún estímulo para el turismo regional. El 65% del total de los turistas extranjeros vienen de países limítrofes, especialmente Brasil, Chile y Uruguay”, manifestó Lammens en una reciente entrevista con Radio Mitre.

Y añadió: "De momento somos cautos, ya que faltan muchos detalles de implementación y cerrar los números”.

Por último, aclaró: "“Los países tienen diferentes estímulos para intentar que lleguen más turistas a sus destinos. Uruguay, por ejemplo, devuelve el IVA. Tiene que haber estímulos materiales para que los turistas elijan un destino”.