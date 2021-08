Monotributistas: la estrategia electoral para seducir al sector más enojado

Los monotributistas, estén o no al día en sus pagos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), son aproximadamente 4,5 millones de personas. En general miembros de un sector económico- social concreto: gente urbana, clase media (baja, media y alta) e interesada en los vaivenes económicos del país; fundamentalmente porque esos movimientos afectan directamente su nivel de actividad y facturación al ser trabajadores independientes. Esto es; no dependen de un salario, sino de poder vender sus servicios y bienes a los que los demanden. Si el mercado interno crece, la facturación crece. Si se desplaza hacia abajo, la actividad se desploma. Muestran así una relación constante y directa entre el humor social y la situación del mercado interno donde en general se mueven.

Es lógico entonces que este rubro de la economía argentina sea hoy el núcleo a seducir por el Gobierno a la hora de intentar convencer al votante más esquivo a la propuesta oficial; pero al que en su momento apoyaron electoralmente a Alberto Fernández, quizá por enojo con la gestión de Mauricio Macri y sus críticos últimos dos años de política económica. Por los efectos de la Pandemia y por una política económica algo errática para el sector, hoy forman parte del club de los indecisos, y son parte de los electores que definirán la elección legislativa de este año. Lo que se sabe a partir de lo que aportan los encuestadores (por ahora la única fuente de información que reciben los políticos), es que los monotributistas están dentro de los más enojados. No sólo con el Gobierno, sino con los políticos en general. No es que no estén dispuestos a votar por el oficialismo, se verá. Tampoco mantienen la puerta cerrada hacia la principal fuerza opositora. Están de malhumor por la falta de reacción de la economía interna, por la pérdida de ingresos y por las restricciones general.

Un "beneficio un voto". El Gobierno apunta los cañones para seducir a los monotributistas.

Objeto de deseo

Es claro entonces que sea un rubro donde el gobierno apunte de lleno y busque convencer a fuerza de medidas concretas. Sabe el oficialismo que con un monotributista poco se podrá hacer con discursos; y que sólo una mejora palpable en las situaciones económicas de cada uno de ellos podría cambiar la situación. Y allí apunta el gobierno. Ya son tres los rubros concretos donde los monotributistas son el objeto electoral a seducir: