Una consultora filokirchnerista pronostica una inflación altísima para 2021

Si bien estima que comenzará a desacelerarse en el segundo semestre, la inflación llegará al 42% este año en el marco de una incipiente recuperación de la economía producto de las mejoras en la actividad productiva y las paritarias salariales, según publicó la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), una consultora ligada a funcionarios y dirigentes del Gobierno nacional.

En su último informe, la FIDE explicó que "existen condiciones objetivas, particularmente desde el frente externo, para que hacia el segundo semestre se consolide un sendero descendente de precios, y aunque permanecerá en niveles elevados", estimados "en torno al 42% hacia fines de año, no corre riesgo de espiralizarse".

Respecto a la recuperación de la actividad, la entidad señaló que "contrario a la idea de algunos analistas de que el segundo trimestre se alcanzó el techo de recuperación dando lugar a un sendero de estancamiento, una serie de indicadores nos permiten anticipar que la trayectoria alcista continuará".

Para explicar esta previsión, la FIDE sostuvo que "el consumo de energía industrial de grandes empresas (excluyendo Aluar) relevado por Cammesa registró en junio un crecimiento del 37,4% respecto a junio de 2020, y del 19% respecto a junio del 2019". Asimismo, indicó que los datos para la primera mitad el 2021 "son igual de alentadores".

La inflación pronosticada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue del 29%.

Por ello, la entidad subrayó que el crecimiento del PIB podría elevarse al 7% para 2021, pero advirtió que "la recuperación de 2021 no alcanzará a compensar totalmente la caída de 2020", por lo que "medido en niveles de actividad, deberíamos esperar hasta mediados de 2022 para registrar niveles de producción y consumo equivalentes a los prepandemia".

En cuanto a las negociaciones paritarias, FIDE aseguró que los últimos acuerdos denotan una suba del techo paritario del 34% al 40%, o más. "En la misma línea, autoridades del Gobierno nacional han mostrado voluntad para que aquellas discusiones paritarias, que cerraron a un porcentaje menor que el acordado sean reabiertas", dijo el informe.

"Obviamente, en pocos meses no se podrá recuperar todo lo perdido en el último tiempo. Además, en el contexto de la pandemia las condiciones de cada sector no son las mismas para responder a estos reclamos. La recuperación es heterogénea y no todas las actividades cuentan con márgenes suficientes para otorgar aumentos", agregó.

En lo que respecta a los sueldos, FIDE sostuvo que "en el marco de la luz verde oficial para la reapertura de paritarias y una trayectoria de recuperación como la observada hasta el momento, consideramos factible una recomposición del salario real en torno a 2 puntos para 2021". En este sentido, el estudio destacó que las paritarias de junio reflejaron el reconocimiento de hecho de una pauta salarial más alta.

"Como ejemplo, los gremios de empleados del Congreso, camioneros, Anses, PAMI y alimentos obtuvieron aumentos superiores a los de los trabajadores que cerraron paritarias unos meses atrás. Junto con ello, durante junio el gremio bancario reabrió paritarias, modificando la referencia de aumento del 29% al 45%. También ha hecho lo propio el gremio de encargados de edificios, con un aumento del 44%", señaló.

La FIDE es una organización sin fines de lucro vinculada a importantes dirigentes del kirchnerismo, ya que su presidenta es la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y entre sus integrantes figuran el diputado Carlos Heller, el senador Jorge Taiana, el exdiputado Héctor Recalde y el exministro de Trabajo Carlos Tomada.