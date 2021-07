Carlos Melconian se refirió a la agobiante crisis económica argentina

El expresidente del Banco de la Nación, Carlos Melconian, hizo referencia a a los problemas de déficit fiscal que atormentan al país. Además, entre otros aspectos, explicó el papel determinante del dólar, de la emisión monetaria y de la inflación.

En lo que respecta al dólar blue y su tendencia alcista en las últimas semanas -debido en gran parte a la gran demanda-, Melconian se refirió al tema y explicó que una divisa extranjera con ese tipo de presión diaria “muestra los desequilibrios de la economía, la falta de horizonte, el desajuste fiscal que se financia con emisión monetaria y la desconfianza que genera este Gobierno”.

“Lo que no hay que olvidarse es que el valor del dólar, en todo el mundo y en la Argentina en particular, es la consecuencia de una política económica. El dólar vale lo que la política económica, la confianza y la expectativa dice, por eso siempre ha sido tan volátil en la Argentina. Y por eso, cuando se recrean expectativas positivas, si no se tiene muy en cuenta la política económica que se implementa, luego se cae abruptamente, se atrasa abruptamente”, indicó el economista en una entrevista con La Nación+.

Al ser consultado por la función del cepo al dólar y si el mismo reduce la demanda, el exfuncionario dijo: “Lo que no tenés son Reservas. La anterior administración entregó 9000 millones de Reservas vivas, billetes, que son propiedad del Banco Central. Pero a lo largo del 2020 el Central las perdió, porque fue mayor la demanda que la oferta. Bajo estas circunstancias, no hay ninguna probabilidad que entre un dólar adicional a lo que se exporta. Lo más lindo es que la Argentina es el país del mundo con mayor sobrante de dólares, no es que tiene faltantes, pero pasa que están fuera del sistema. En blanco, pero fuera del sistema”.

Melconian cumplió funciones de 2015 a 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Lo que tenemos que pensar seriamente es la deuda que la democracia tiene con la sociedad argentina. Es ver cómo se revitaliza el poder de compra, la calidad de vida. Mirá qué audacia: el nivel de actividad, el poder adquisitivo, la tasa de empleo, la distribución de ingresos, la tasa de inflación, son todos elementos vinculados a la calidad de vida de la gente. Y es el peor indicador en 2013, 2015, 2017, 2019 y este”, esgrimió.

Y agregó: “Como a la Argentina nadie la quiere financiar, apela a la emisión de moneda, que es inflación. En otros países del mundo emitís y la gente siente alivio de haber recibido el auxilio en un papel que siempre compra la misma cantidad de productos. Pero en la Argentina, cuando ves venir la emisión, la gente tiene la sensación de que si no se saca rápido los pesos de encima va a comprar menos pan, menos azúcar, menos carne. Eso es la inflación”.

“La política tiene sus roces, conflictos, sus internas. Más, menos, forma parte del juego en todo el mundo. Pero acá se arman estos despelotes económicos, de calidad de vida, de volatilidad del PBI, de estancamiento económico, de endeudamiento, de riesgo. Estás fuera del sistema económico mundial, en el Mercosur estás afuera, en el riesgo país afuera, en la cotización de tu moneda estás afuera, en la tasa de inflación estás en los diez peores. Tenemos que hacer la cuenta de lo que nos pasó”, concluyó el extitular del BNA.